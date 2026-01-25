जालंधर में फिल्लौर के गढ़ा गांव में एक सड़क हादसे में एक स्टूडेंट की मौत हो गई। एक तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रही 13 साल की स्टूडेंट को टक्कर मार दी।

जालंधर/फिल्लौर : जालंधर में फिल्लौर के गढ़ा गांव में एक सड़क हादसे में एक स्टूडेंट की मौत हो गई। एक तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रही 13 साल की स्टूडेंट को टक्कर मार दी। यह हादसा तब हुआ जब स्टूडेंट अपनी बुआ के साथ गुरुद्वारा साहिब से घर लौट रही थी। हादसे में कार ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान मुस्कान (13) के रूप में हुई है, जो क्लास 6 में पढ़ती थी। वह अपनी बुआ प्रवीण के साथ गुरुद्वारा साहिब से माथा टेककर घर लौट रही थी। दोनों सड़क किनारे चल रही थीं, तभी एक कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी।

हादसा इतना भयानक था कि मुस्कान उछलकर पास के एक पेड़ से टकरा गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे तुरंत मौके पर ही हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। टक्कर के बाद कार पास में खड़ी एक थार से भी टकरा गई। हादसे में कार ड्राइवर दलजीत सिंह घायल हो गया है।

वह जालंधर के नगर गांव का रहने वाला है। फिल्लौर पुलिस ने मुस्कान का शव कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल भेज दिया है। फिल्लौर थाने के ASI जसविंदर सिंह ने बताया कि कंट्रोल रूम से एक्सीडेंट की सूचना मिलने के बाद वे मौके पर पहुंचे। मृतक स्टूडेंट मुस्कान की बुआ प्रवीण के बयानों के आधार पर कार ड्राइवर दलजीत सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है।

