अमृतसर के भीड़भाड़ वाले इलाके में गिरी चार मंजिला इमारत, सहमे लोग

अमृतसर के भीड़भाड़ वाले इलाके में गत रात दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार शनिवार रात को हालगेट इलाके में गोदाम मोहल्ला में चार मंजिला पुरानी इमारत अचानक ढह गई। इसके बाद दहशत में आए इलाके के लोग घरों से बाहर आ गए। राहत की बात ये रही कि इस दौरान जानी नुकसान से बचाव रहा पर गली में खड़े दो मोटरसाइकिल मलबे में दब गए। मलबा गिरने से गली पूरी तरह बंद हो गई जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि इमारत की हालत काफी खराब थी। वहीं इस संबंध में सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और मलबे को हटाने का काम किया गया। रात का समय होने के कारण इमारत में कोई मौजूद नहीं था। वहीं अगर ये हादसा दिन के समय होता तो कई लोग चपेट में आ सकते थे और भारी नुकसान हो सकता था।

