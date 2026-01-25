पुलिस की बड़ी कार्रवाई, निहंग वेश में घूम रहे 2 युवक हथियार व जिंदा कारतूस समेत गिरफ्तार

Edited By Urmila,Updated: 25 Jan, 2026 04:16 PM
नूरपुरबेदी (संजीव भंडारी): जिला पुलिस प्रमुख रूपनगर मनिंदर सिंह के निर्देशों के तहत असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए चलाई जा रही मुहिम के अंतर्गत नूरपुरबेदी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिस तहत देर रात गश्त के दौरान पुलिस ने निहंग वेश में मोटरसाइकिल पर घूम रहे दो युवकों को एक पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया है।
नूरपुरबेदी पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले के अनुसार एएसआई राम कुमार पुलिस पार्टी के साथ संदिग्ध वाहनों व व्यक्तियों की चेकिंग के सिलसिले में गांव हयातपुर से गोपालपुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रात करीब 12:10 बजे गांव हयातपुर के पास एक बाग के नजदीक गोपालपुर की ओर से आती एक मोटरसाइकिल दिखाई दी, जिस पर निहंग वेश में दो सिख युवक सवार थे।
पुलिस पार्टी को देखते ही दोनों युवक घबरा गए और मोटरसाइकिल मोड़कर वापस जाने लगे। शक के आधार पर एएसआई राम कुमार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए साथी कर्मचारियों की मदद से दोनों को काबू कर लिया। जांच के दौरान मोटरसाइकिल चालक ने अपना नाम सतनाम सिंह पुत्र गुरचरण सिंह निवासी गांव मीरमीरा, थाना सिटी फतेहगढ़ साहिब, जिला श्री फतेहगढ़ साहिब बताया, जबकि पीछे बैठे युवक ने अपना नाम सिकत्तर सिंह पुत्र जरनैल सिंह निवासी गांव भेल, थाना गोइंदवाल साहिब, जिला तरनतारन साहिब बताया।
तलाशी के दौरान सिकत्तर सिंह की कमर से बंधे नीले रंग के परने से एक पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इस संबंध में थाना नूरपुरबेदी में मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को कानून के अनुसार गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार दोनों आरोपियों को आज बाद दोपहर माननीय अदालत में पेश किया जाएगा तथा आगे की जांच जारी है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ इस प्रकार की सख्त कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।
