Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • लुधियाना से दिल्ली के लिए कितने बजे उड़ेगी फ्लाइट, जानें शेड्यूल व Timing

लुधियाना से दिल्ली के लिए कितने बजे उड़ेगी फ्लाइट, जानें शेड्यूल व Timing

Edited By Urmila,Updated: 03 Feb, 2026 06:15 PM

halwara airport

पीएम मोदी द्वारा हलवारा एयरपोर्ट का उदघाटन करने के बाद यहां से मार्च में दिल्ली के लिए शुरू होने वाली फ्लाइट के शेड्यूल की तस्वीर साफ होनी शुरू हो गई है।

लुधियाना  (हितेश): पीएम मोदी द्वारा हलवारा एयरपोर्ट का उदघाटन करने के बाद यहां से मार्च में दिल्ली के लिए शुरू होने वाली फ्लाइट के शेड्यूल की तस्वीर साफ होनी शुरू हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक मार्च के पहले हफते में एयर इंडिया एक्सप्रैस के रूप में लुधियाना से दिल्ली के लिए दिन में आने -जाने की दो फ्लाइट चालू होंगी।

इनमें से एक फ्लाइट सुबह 7 बजे दिल्ली से लुधियाना आएगी और सुबह 7.40 पर वापिस दिल्ली के लिए उडान भरेगी। इस फ्लाइट से दिल्ली जाने वाले लुधियाना के लोगों को किसी भी एरिया से सुबह करीब 5 बजे घर से निकलना होगा, क्योंकि करीब 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना लाजिमी है।

इसके अलावा दूसरी फ्लाइट दोपहर 3 बजे दिल्ली से लुधियाना आएगी और दोपहर को 3.40 पर दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी। बताया जा रहा है कि इन चारों फ्लाइट्स में हवाई सफर का समय 1.20 घंटे का होगा।

प्रोजैक्ट पर एक नजर

-हलवारा एयरपोर्ट बनाने के लिए 2018 के दौरान केंद्र व राज्य सरकार के बीच हुआ एग्रीमैंट।
-गांव एतियाना की 161.27 एकड़ जमीन का हुआ अधिग्रहण।
-40 करोड़ दिया गया है मुआवजा।
-पी डब्ल्यू डी विभाग के जरिए टर्मिनल बिल्डिंग व सिविल वर्क पर खर्च हुए करीब 70 करोड़।
- केंद्र व राज्य सरकार के अफसरों पर आधारित है संचालन कंपनी

और ये भी पढ़े

हलवारा एयरपोर्ट के संचालन के लिए जो लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड कंपनी बनाई गई है, वो केंद्र व राज्य सरकार के अफसरों पर आधारित है जिसमें पंजाब सरकार के सिविल एविएशन सेक्रेटरी व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ फंड देने वाले ग्लाडा के सी ए को भी शामिल किया गया है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!