लुधियाना : धमाके के साथ 'आग का गोला' बना CNG ट्रक, लोगों में दहशत

Edited By Kalash,Updated: 25 Jan, 2026 12:29 PM

महानगर के सुंदर नगर स्थित घाटी मोहल्ले में रविवार की सुबह उस समय दहशत फैल गई जब यहां खड़े एक सी.एन.जी. ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई।

लुधियाना (राज): महानगर के सुंदर नगर स्थित घाटी मोहल्ले में रविवार की सुबह उस समय दहशत फैल गई जब यहां खड़े एक सी.एन.जी. ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते ट्रक में रखा गैस सिलेंडर किसी बम की तरह जोरदार धमाके के साथ फट गया। इस धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि गहरी नींद में सोए लोग दहशत के मारे बिस्तरों से उठ गए।

मौके पर मौजूद एक स्थानीय निवासी ने बताया कि वह सुबह अपने परिवार के साथ सैर कर रहे थे, तभी उन्होंने सड़क किनारे खड़े ट्रक से आग की ऊंची लपटें उठती देखीं। ट्रक में गद्दे बनाने वाली फोम लदी हुई थी, जिसने ईंधन का काम किया और आग ने कुछ ही पलों में विकराल रूप धारण कर लिया। गनीमत यह रही कि ट्रक चालक ने समय रहते सूझबूझ दिखाई और आग भड़कते ही गाड़ी से बाहर कूद गया, जिससे एक बड़ा जानी नुकसान होने से टल गया। हालांकि ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया है।

फायर स्टेशन सुंदर नगर के अधिकारियों के अनुसार कंट्रोल रूम में सुबह पर ट्रक में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। फोम की वजह से आग की तीव्रता बहुत अधिक थी, जिसे देखते हुए तुरंत एक के बाद एक दो फायर टेंकर मौके पर रवाना किए गए। दमकल विभाग के मुलाजिमों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

