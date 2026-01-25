Main Menu

लुधियाना में गैस माफिया की लापरवाही से बड़ा हादसा, तीन मासूम झुलसे

Edited By Kalash,Updated: 25 Jan, 2026 06:10 PM

ludhiana gas mafia children severely burned

उक्त खौफनाक हादसे के बाद इलाके में चारों तरफ चीख-पुकार और दहशत मच गई।

लुधियाना (खुराना): औद्योगिक नगरी के चंडीगढ़ रोड स्थित फोर्टिस हॉस्पिटल की बैक साइट पर पड़ती परमजीत कॉलोनी में माफिया के अड्डे पर गैस की पलटी करने के दौरान हुए भयानक हादसे के दौरान भड़की आग में तीन मासूम बच्चे बुरी तरह से झुलस गए हैं। उक्त खौफनाक हादसे के बाद इलाके में चारों तरफ चीख-पुकार और दहशत मच गई। लोग अपने मासूम बच्चों को उठाकर यहां-वहां भागते हुए दिखाई दिए।

पीड़ित व्यक्ति कामेश्वर ने बताया कि वह परमजीत कॉलोनी में किराए के मकान में रहते हैं और पास ही किराए के वेहडे में रहने वाले माफिया द्वारा देसी सिलेंडर में गैस भरने का नजायज कारोबार किया जा रहा था। इस दौरान लीक हुई गैस ने घटनास्थल के नजदीकी आग सेक रहे 3 मासूम बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया जो कि हादसे दौरान आग की भयानक लपटों में बुरी तरह से झुलस गए हैं। 

जानकारी के मुताबिक आग की लपटों की चपेट में 6, 8 और 10 वर्ष के तीन बच्चे आए है जिनमें एक लड़की भी शामिल है। यहां इस बात का जिक्र करना अनिवार्य होगा कि पंजाब केसरी द्वारा समय-समय पर चंडीगढ़ रोड स्थित फोर्टिस हॉस्पिटल की बैक साइड पर पड़ती परमजीत कॉलोनी, जीवन नगर, छोटी मुंडिया, नीची मंगली, गुरु तेग बहादुर नगर, 33 फुटा रोड, त्रिशला नगर, फोकल प्वाइंट आदि इलाकों में चल रहे मौत के काले कारोबार संबंधी समाचार प्रकाशित किए गए हैं। इसमें इलाके में सक्रिय गैस माफिया के ठिकानों और नाम का प्रमुखता के साथ जिक्र किया गया है लेकिन गैस माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह बुरी तरह से बेबस पुलिस और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी खुली आंखों से सारा तमाशा देख इलाका निवासियों की जान को खतरे में डालने का कोई मौका बाकी नहीं छोड़ रहे हैं।

