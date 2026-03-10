BSF की सख्त कार्रवाई, बॉर्डर पर पाकिस्तानी तस्कर ढेर

पाकिस्तान द्वारा ड्रोन और दूसरे तरीकों से हेरोइन की तस्करी की घटनाओं में लगातार तेजी आ रही है।

पट्टी (संदीप): पाकिस्तान द्वारा ड्रोन और दूसरे तरीकों से हेरोइन की तस्करी की घटनाओं में लगातार तेजी आ रही है। गत रात खेमकरण के बॉर्डर इलाके में सीमा चौंकियां कालिया और नूरवाला के बीच बी.एस.एफ. की 42 बटालियन के जवानों ने सरहद पार कर कंटीली तार के पास आकर हेरोइन की तस्करी करने की कोशिश कर रहे एक अनजान पाकिस्तानी घुसपैठिए तस्कर को ढेर कर दिया। मौके से उसके शव के पास से कुछ संदिग्ध सामान भी बरामद हुआ है।

बताया जा रहा है कि फायरिंग के दौरान कुछ और पाकिस्तानी तस्कर बॉर्डर पार करके वापस भाग गए। फिलहाल संबंधित थाना वल्टोहा की पुलिस ने केस दर्ज करके शव को अपने कब्जे में ले लिया है और उसे पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल पट्टी के मुर्दाघर में रखवा दिया है। बी.एस.एफ. और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी इसी इलाके के पास एक पाकिस्तानी युवक को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों के मुताबिक बॉर्डर पर ड्रोन की मूवमेंट भी काफी बढ़ गई है और पाकिस्तानी तस्कर अक्सर गेहूं की फसल की कटाई से पहले ज्यादा से ज्यादा हेरोइन की स्मगलिंग करने की कोशिश करते हैं।

