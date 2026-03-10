Main Menu

  • पंजाब में सियासी धमाका! पूर्व कैबिनेट मंत्री का पोता अकाली दल में शामिल, मिली बड़ी जिम्मेदारी

Edited By Urmila,Updated: 10 Mar, 2026 01:18 PM

आज पंजाब की पॉलिटिक्स में एक बड़ा उलटफेर हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता अमित गोसाईं ने इस्तीफा दे दिया।

लुधियाना : आज पंजाब की पॉलिटिक्स में एक बड़ा उलटफेर हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता अमित गोसाईं ने इस्तीफा दे दिया और कुछ समय बाद अपने समर्थकों के साथ शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो गए। अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने खुद उन्हें पार्टी में शामिल करवाया और साथ ही विधानसभा हलका लुधियाना सेंट्रल से हलका इंचार्ज भी नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि अमित गोसाईं पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय सतपाल गोसाईं के पोते हैं।

सुखबीर सिंह बादल ने अमित गोसाईं का शिरोमणि अकाली दल के परिवार में स्वागत किया और कहा कि अमित अपने दादा सतपाल गोसाईं के काम में उनका साथ देते रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन पद से भी इस्तीफा दे दिया है। सुखबीर ने भरोसा जताया कि अमित गोसाईं के आने से शिरोमणि अकाली दल और मजबूत होगा।

अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने अमित गोसाईं को लुधियाना सेंट्रल से हलका इंचार्ज बनाया और यह भी कहा कि अकाली दल में उनके साथ शामिल हुए है उनका भी पूरा सम्मान और अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी।

इससे पहले सतपाल गोसाईं ने सोशल मीडिया पर कहा था कि वह आज दुखी मन से भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक मेंबरशिप से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि उनसे पार्टी की दुर्दशा देखी नहीं जा रही है, इसलिए वह इस्तीफा दे रहे हैं। इसके साथ ही गोसाईं ने कहा कि उन्होंने यह फैसला क्यों लिया, यह सभी जानते हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट के आखिर में 'जय श्री राम' भी लिखा था।

