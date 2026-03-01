मिड-डे मील और आशा वर्कर्स ने घेरा कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा का दफ्तर, दी चेतावनी

मानदेय वर्कर्स सांझा मोर्चा पंजाब ने 1 मार्च को पंजाब के 6 कैबिनेट मंत्रियों और आम आदमी पार्टी के कार्यकारी प्रधान के घरों की ओर विरोध मार्च निकाला और उन्हें मानदेय वर्कर्स से किए गए चुनावी वादों की याद दिलाई।

लुधियाना : मानदेय वर्कर्स सांझा मोर्चा पंजाब ने 1 मार्च को पंजाब के 6 कैबिनेट मंत्रियों और आम आदमी पार्टी के कार्यकारी प्रधान के घरों की ओर विरोध मार्च निकाला और उन्हें मानदेय वर्कर्स से किए गए चुनावी वादों की याद दिलाई। आज कैबिनेट मंत्री पंजाब संजीव अरोड़ा के ऑफिस के सामने जिले की मिड-डे मील और आशा वर्कर्स ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसे प्रवीण कुमारी और राज रानी ने मिलकर लीड किया।

विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए ऊपर बताए गए नेताओं के अलावा इंदरजीत कौर, पिंकी, पूजा, प्रीति, विद्या वती, शशि, अमनदीप कौर, मनजीत कौर, परमजीत कौर ने कहा कि सत्ता में आने से पहले आम आदमी पार्टी ने मानदेय कर्मचारियों को भरोसा दिलाया था कि उन्हें मिल रहा मामूली मानदेय दोगुना किया जाएगा और हर साल कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई जाएगी, लेकिन चार साल बाद भी कर्मचारियों की सैलरी में एक परसेंट भी बढ़ोतरी नहीं की गई है और वे सौ रुपये प्रतिदिन के मामूली भत्ते पर अपने परिवार का गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके उलट, मानदेय कर्मचारियों का शोषण सिर्फ झूठे दिखावे के साथ जारी है।

इस रैली को संबोधित करते हुए डेमोक्रेटिक मुलाजिम फेडरेशन पंजाब के नेता सुखविंदर सिंह लिल्ह, डीटीएफ रमनजीत सिंह संधू, रूपिंदरपाल सिंह ने कहा कि सत्ता में आने से पहले पंजाब सरकार ने हर वर्ग से कई वादे किए थे और उनकी हर समस्या का समाधान करने का भरोसा दिया था, जिसमें यह सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। जिसके कारण हर वर्ग इस सरकार से पूरी तरह निराश और गुस्से में है और संघर्ष के मैदान में है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पंजाब सरकार विधानसभा में पेश होने वाले अपने आखिरी बजट में मानदेय कर्मचारियों को नजरअंदाज करती है, तो वे अपना संघर्ष और तेड करेंगे। रैली के बाद संजीव अरोड़ा के PA चेतन कुमार से एक मांग पत्र मिला।

