Punjab: नानकसर संतों की सुरक्षा हटाने पर बवाल, सुखबीर बादल ने AAP सरकार और DGP को दी सख्त चेतावनी

Edited By Kamini,Updated: 23 Feb, 2026 10:33 AM
शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने नानकसर के संत बाबा घाला सिंह जी की सिक्योरिटी वापस लेने के फैसले पर आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा है।
पंजाब डेस्क: शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने नानकसर के संत बाबा घाला सिंह जी की सिक्योरिटी वापस लेने के फैसले पर आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा है। सुखबीर बादल ने इस एक्शन की कड़ी निंदा की है और इसे राजनिति से प्रेरित बताया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सुखबीर बादल ने कहा कि वह हाल ही में नानकसर गए थे, जहां संत बाबा घाला सिंह जी ने शिरोमणि अकाली दल को अपना सपोर्ट दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे गुस्साई आम आदमी पार्टी सरकार ने तुरंत संतों की सिक्योरिटी वापस ले ली। बादल ने इस एक्शन को चौंकाने वाला बताया।
मूसेवाला मर्डर केस की याद दिलाई
सुखबीर बादल ने इस केस की तुलना सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी वापस लेने से की और कहा कि तब भी ऐसी ही लापरवाही बरती गई थी, जिसके नतीजे बहुत दुखद थे। उन्होंने कहा कि सरकार पिछली गलतियों से सबक नहीं ले रही है।
मुख्यमंत्री और DGP ज़िम्मेदार होंगे
अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नानकसर में कोई भी अनहोनी होती है या संत बाबा घाला सिंह जी की जान-माल को कोई नुकसान होता है, तो इसके लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब DGP जिम्मेदार होंगे।
