  • CM भगवंत मान की टिप्पणियों को लेकर गरमाई सियासत, महिला आयोग के पास पहुंची कांग्रेस

Edited By Urmila,Updated: 11 Mar, 2026 01:44 PM

congress approaches women s commission against cm mann

दरअसल, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने महिलाओं पर किए गए कमेंट्स को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ नेशनल विमेंस कमीशन में ऑफिशियल शिकायत दर्ज कराई है।

चंडीगढ़ (अंकुर तांगड़ी ): पंजाब की पॉलिटिक्स में एक बार फिर बड़ा हंगामा हुआ है। दरअसल, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने महिलाओं पर किए गए कमेंट्स को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ नेशनल विमेंस कमीशन में ऑफिशियल शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने 8 मार्च को मनाए गए 'इंटरनेशनल विमेंस डे' के मौके पर सुनाम में हुए एक सरकारी फंक्शन के दौरान महिलाओं के बारे में अपमानजनक और घटिया भाषा का इस्तेमाल किया। यह शिकायत पंजाब कांग्रेस ने नेशनल विमेंस कमीशन की चेयरपर्सन को भेजी है। पार्टी ने अपने लेटर में मांग की है कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जाए और मुख्यमंत्री के खिलाफ कानूनी और संवैधानिक कार्रवाई की जाए।

क्या है पूरा मामला

कांग्रेस की तरफ से भेजे गए लेटर में कहा गया है कि 8 मार्च को संगरूर जिले के सुनाम में इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर सरकार की तरफ से एक फंक्शन ऑर्गनाइज किया गया था। इस फंक्शन में मुख्यमंत्री भगवंत मान चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए थे। लेटर में आरोप है कि मुख्यमंत्री मान ने अपने भाषण के दौरान अपने कॉलेज के दिनों से जुड़ी एक घटना बताते हुए महिलाओं की इज्ज़त को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री ने लड़की के लिए 'पटोला' जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, जिसे पार्टी ने महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्द बताया है। इसके अलावा, कांग्रेस के लेटर में यह भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर अपने दोस्तों से लड़की के बारे में कहा कि 'आज तुम्हारी भाभी आई हैं'। पार्टी का आरोप है कि एक अविवाहित लड़की के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना महिलाओं का अपमान है।

दूसरे कमेंट्स पर भी उठाए सवाल

कांग्रेस ने अपनी शिकायत में यह भी लिखा है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जब लड़की पीला सूट पहनती थी, तो वह उसे 'भिरंड' कहते थे। पार्टी का दावा है कि यह भी एक ऐसा कमेंट है जो एक महिला को सिर्फ उसके रूप-रंग तक सीमित करता है। इसके अलावा, लेटर में यह भी कहा गया है कि जब लड़की ने हरा सूट पहना था, तो उससे कहा गया कि वह 'पाकिस्तान के कपड़े पहनकर आई है'। कांग्रेस ने इसे न सिर्फ महिलाओं के लिए अपमानजनक बल्कि सामाजिक रूप से भड़काने वाला कमेंट भी बताया है। 

संवैधानिक मूल्यों के उल्लंघन का आरोप

कांग्रेस ने अपने लेटर में कहा है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 21 हर नागरिक को बराबरी, भेदभाव से आज़ादी और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देते हैं। पार्टी का दावा है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते भगवंत मान की ज़िम्मेदारी है कि वे महिलाओं की गरिमा बनाए रखें, न कि ऐसी टिप्पणी करके उसे कम करें।

कानूनी धाराओं का भी ज़िक्र

पंजाब कांग्रेस ने अपनी शिकायत में कहा है कि मुख्यमंत्री की टिप्पणी मुख्य रूप से इंडियन पीनल कोड की कुछ धाराओं के तहत आ सकती है। लेटर के मुताबिक, इस मामले में सेक्शन 79 (किसी महिला की इज़्ज़त को ठेस पहुँचाने के इरादे से शब्द या इशारे), सेक्शन 75 (यौन उत्पीड़न या यौन टिप्पणी) और सेक्शन 356 के तहत मानहानि से जुड़े नियम लागू हो सकते हैं।

कांग्रेस की मांग

पंजाब कांग्रेस ने मांग की है कि नेशनल कमीशन फॉर विमेन तुरंत मामले की जाँच करे और ज़रूरी कानूनी कार्रवाई करे। पार्टी ने कहा कि अगर सरकारी मंच से ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे समाज में गलत मैसेज जाएगा और महिलाओं की सुरक्षा और इज़्ज़त पर असर पड़ेगा।

