पंजाब में 27 जनवरी को उठी सरकारी छुट्टी की मांग, जानें क्यों...

Edited By Vatika,Updated: 23 Jan, 2026 03:05 PM
पंजाब सरकार सिख संगतों की भावनाओं के अनुसार सरकारी छुट्टी की घोषणा करे।
अमृतसर (छीना): पंजाब में सेवक जत्था जोड़ाघर गुरु शहीदगंज साहिब के मुख्य सेवादार नवतेज सिंह कलकत्ता ने 27 जनवरी को बाबा धन धन दीप सिंह जी के जन्मदिवस पर सरकारी छुट्टी की घोषणा करने की मांग की है। उनका कहना है कि इस दिन को सिख संगतों की भावनाओं के अनुसार मान्यता मिलनी चाहिए।
नवतेज सिंह ने बताया कि बाबा दीप सिंह जी ने श्री हरिमंदर साहिब की बेअदबी को रोकते हुए मुगलों के दांत खट्टे करवाकर शहादत दी थी। उनका जन्मदिवस केवल सिख समुदाय के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य धर्मों के लोगों द्वारा भी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जाता है।
उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से इस दिन सरकारी छुट्टी की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक किसी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उनका आग्रह है कि पंजाब सरकार हर साल 27 जनवरी को सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा करे, ताकि नौकरीपेशा लोग भी संगत के साथ श्रद्धा भाव से इस दिन को मना सकें।