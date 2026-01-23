Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • पंजाब में 27 जनवरी को उठी सरकारी छुट्टी की मांग, जानें क्यों...

पंजाब में 27 जनवरी को उठी सरकारी छुट्टी की मांग, जानें क्यों...

Edited By Vatika,Updated: 23 Jan, 2026 03:05 PM

january 27th government holiday

पंजाब सरकार सिख संगतों की भावनाओं के अनुसार सरकारी छुट्टी की घोषणा करे।

अमृतसर (छीना): पंजाब में सेवक जत्था जोड़ाघर गुरु शहीदगंज साहिब के मुख्य सेवादार नवतेज सिंह कलकत्ता ने 27 जनवरी को बाबा धन धन दीप सिंह जी के जन्मदिवस पर सरकारी छुट्टी की घोषणा करने की मांग की है। उनका कहना है कि इस दिन को सिख संगतों की भावनाओं के अनुसार मान्यता मिलनी चाहिए।

नवतेज सिंह ने बताया कि बाबा दीप सिंह जी ने श्री हरिमंदर साहिब की बेअदबी को रोकते हुए मुगलों के दांत खट्टे करवाकर शहादत दी थी। उनका जन्मदिवस केवल सिख समुदाय के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य धर्मों के लोगों द्वारा भी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जाता है।

उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से इस दिन सरकारी छुट्टी की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक किसी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उनका आग्रह है कि पंजाब सरकार हर साल 27 जनवरी को सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा करे, ताकि नौकरीपेशा लोग भी संगत के साथ श्रद्धा भाव से इस दिन को मना सकें।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!