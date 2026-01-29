Amritsar में वांटेड गैंगस्टर गिरफ्तार, पुराने अपराध व नैटवर्क पर होगी कड़ी पूछताछ

कमिश्नरेट पुलिस ने गैंगस्टर जगतार बॉक्सर को हिरासत में ले लिया है। पता चला है कि उस पर 45 के लगभग आपराधिक मामले दर्ज है, जिनमें कई माननीय अदालत में विचाराधीन है।

अमृतसर (जशन): कमिश्नरेट पुलिस ने गैंगस्टर जगतार बॉक्सर को हिरासत में ले लिया है। पता चला है कि उस पर 45 के लगभग आपराधिक मामले दर्ज है, जिनमें कई माननीय अदालत में विचाराधीन है। दूसरी तरफ एक तरफ किसी समय जगतार बॉक्सर का नाम ही खुद एक खौफ था और पंजाब राज्य में उसका गैंग पूरी तरह सक्रिय था परंतु विगत कुछेक दो-तीन वर्षों से वह समाज सेवी कामों को कर रहा था और पूर्ण सिक्ख (निहंग सिंह) की वेशभूषा में रहता था। इस बार फिर से पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी कई सवाल खड़े कर रही है। बता दें कि जगतार बाक्सर के अमृतसर के विभिन्न थानों में 40 से 45 मामले दर्ज हैं, जिनमें से कई अब भी अदालत में विचाराधीन हैं।

एक पुलिस अधिकारी ने अपना नाम न छापने की तर्ज पर कहा कि जगतार विगत काफी समय से पुलिस के शक के घेरे में था। गतिविधियों को लेकर भी पुलिस उस पर पैनी निगाह रखे हुए थी। सूचना मिलने के बाद विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को दोबारा खंगाल रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है वह इस दौरान कौन-सी गतिविधियों में संलिप्त था।

पुलिस अधिकारी का कहना है कि जगतार को अदालत में पेश करके रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी और उसके पुराने मामलों, साथियों और नैटवर्क से जुड़े तथ्यों को खंगालेगी। पुलिस ने संभावना जताई है कि जांच दौरान कई खुलासे हो सकते हैं।