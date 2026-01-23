Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Amritsar में बड़ी वारदात, सरेआम चली ताबड़तोड़ गोलियां... इलाके में दहशत

Amritsar में बड़ी वारदात, सरेआम चली ताबड़तोड़ गोलियां... इलाके में दहशत

Edited By Kamini,Updated: 23 Jan, 2026 06:11 PM

firing in amritsar

अचानक हुई इस फायरिंग से इलाके में हंगामा मच गया और लोगों में डर का माहौल बन गया।

अमृतसर (बलजीत) : जिले में फायरिंग की घटना सामने आई है। फायरिंग की 2 अलग-अलग घटनाओं से तरसिक्का कस्बे और आस-पास के इलाकों में दहशत का माहौल बन गया है। पहली घटना तरसिक्का कस्बे में पंजाब नेशनल बैंक के ATM की है, जहां पैसे निकालते समय बलजीत सिंह तरसिक्का को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी गई। गोली बलजीत सिंह के दाहिने कंधे में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

PunjabKesari

दूसरी घटना अड्डा खजला के मेन मार्केट की बताई जा रही है, जहां 2 अज्ञात युवकों ने राजविंदर सिंह चोगावां साधपुर के सिर में गोली मार दी। अचानक हुई इस फायरिंग से इलाके में हंगामा मच गया और लोगों में डर का माहौल बन गया। दोनों घायलों को तुरंत तरसिक्का के हेल्थ सेंटर लाया गया, जहां उनका फर्स्ट एड दी गई। बाद में दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें अमृतसर के गुरु नानक देव हॉस्पिटल रेफर कर दिया।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!