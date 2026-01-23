Amritsar में बड़ी वारदात, सरेआम चली ताबड़तोड़ गोलियां... इलाके में दहशत

अचानक हुई इस फायरिंग से इलाके में हंगामा मच गया और लोगों में डर का माहौल बन गया।

अमृतसर (बलजीत) : जिले में फायरिंग की घटना सामने आई है। फायरिंग की 2 अलग-अलग घटनाओं से तरसिक्का कस्बे और आस-पास के इलाकों में दहशत का माहौल बन गया है। पहली घटना तरसिक्का कस्बे में पंजाब नेशनल बैंक के ATM की है, जहां पैसे निकालते समय बलजीत सिंह तरसिक्का को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी गई। गोली बलजीत सिंह के दाहिने कंधे में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

दूसरी घटना अड्डा खजला के मेन मार्केट की बताई जा रही है, जहां 2 अज्ञात युवकों ने राजविंदर सिंह चोगावां साधपुर के सिर में गोली मार दी। अचानक हुई इस फायरिंग से इलाके में हंगामा मच गया और लोगों में डर का माहौल बन गया। दोनों घायलों को तुरंत तरसिक्का के हेल्थ सेंटर लाया गया, जहां उनका फर्स्ट एड दी गई। बाद में दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें अमृतसर के गुरु नानक देव हॉस्पिटल रेफर कर दिया।

