आवारा कुत्तों के प्रबंधन को लेकर नगर निगम अमृतसर की सख्ती, दिए आदेश

Edited By Kalash,Updated: 21 Jan, 2026 11:53 AM

आवारा कुत्तों के प्रबंधन और जन सुरक्षा के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों की पालना को सुनिश्चित करने के लिए अमृतसर नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर सुरिंदर सिंह के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

अमृतसर (रमन): आवारा कुत्तों के प्रबंधन और जन सुरक्षा के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों की पालना को सुनिश्चित करने के लिए अमृतसर नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर सुरिंदर सिंह के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक अदालत द्वारा पारित आदेशों विशेष रूप से स्वतंत्र संजान रिट्ट पटीशन (सिविल) नंबर-5/2025 के संबंध में आयोजित की गई, जिसके तहत सभी शहरी स्थानीय निगमों को आवारा कुत्तों के लिए फीडिंग प्वाइंटों/जोनों की पहचान करने का आदेश दिया गया है।

बैठक के दौरान एडिशनल कमिश्नर ने सभी एम.ओ.एच.एस. व फील्ड अधिकारियों को वार्ड-वार निरीक्षण कर उचित फीडिंग प्वाइंटों की पहचान सुनिश्चित करने का आदेश दिया। उन्होंने जन सुरक्षा, स्वच्छता और आम जनता की सुविधा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। सुरिंदर सिंह ने आदेश दिया कि यह प्रक्रिया 7 दिनों के भीतर पूरी की जाए और इस संबंध में अगली समीक्षा बैठक बुधवार को होगी। बैठक में डा. गीतू सरीन, सी.एस.ओ. मलकीत सिंह, सी.एस.आई. सर्बजीत सिंह, विजय गिल सहित सी.एस.आई.एस., एस.आई.एस. व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

डा. गीतू सरीन एस.एम.ओ.-कम-नोडल-अधिकारी, कैटल पाऊंड को वार्ड वार फीडिंग प्वाइंटों की संयुक्त रिपोर्ट तैयार कर पेश करने के आदेश दिए गए। बैठक में यह भी बताया गया कि आम जनता की सुविधा के लिए आवारा कुत्तों से संबंधित शिकायतों के लिए एक टोल फ्री नंबर बहुत जल्द जारी किया जाएगा, जिसका विस्तृत प्रचारणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि अमृतसर नगर निगम पशु कल्याण व जन-सुरक्षा में संतुलन बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

