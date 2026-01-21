अमृतसर एयरपोर्ट पर ड्रग्स साजिश का पर्दाफाश, नशे की करोड़ों की खेप सहित युवती काबू

श्री गुरु राम दास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सुरक्षा एजैंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है।

अमृतसर (आर. गिल): श्री गुरु राम दास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सुरक्षा एजैंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। थाईलैंड से अमृतसर पहुंची एक युवती को एन.सी.बी. (नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) और ए.एन.टी.एफ. (एंटी-नार्कोटिक्स टॉस्क फोर्स) की संयुक्त टीम ने 1.5 किलोग्राम से ज्यादा संदिग्ध नशीले पदार्थ के साथ दबोच लिया। गिरफ्तार युवती की पहचान आरती कौर के रूप में हुई है, जो मुक्तसर साहिब जिले की रहने वाली है।

जानकारी के अनुसार, वह 10 जनवरी को अमृतसर से थाईलैंड गई थी और अपने हैंडलर के निर्देश पर बड़ी खेप लेकर वापस लौटी थी। खुफिया सूचना के आधार पर एयरपोर्ट पर उतरते ही उसकी तलाशी ली गई, जिसमें उसके सामान से डेढ़ किलो से अधिक नशीला पदार्थ (संभावित कोकीन या अन्य प्रतिबंधित ड्रग्स) बरामद हुआ।

इस खेप की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपए आंकी जा रही है। जांचकर्त्ताओं का मानना है कि यह अमृतसर एयरपोर्ट के रास्ते थाईलैंड से भारत में ड्रग्स लाने का पहला ज्ञात मामला हो सकता है, हालांकि हाल के महीनों में दक्षिण-पूर्व एशिया से ऐसी तस्करी के प्रयास बढ़े हैं। एन.सी.बी. के अनुसार, युवती को एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ जारी है, जिसमें उसके हैंडलर, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और अन्य संलिप्त लोगों के बारे में बड़े खुलासे होने की संभावना है।

