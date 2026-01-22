अमृतसर में हेरिटेज स्ट्रीट पर पड़ गया पंगा, अचानक पहुंची पुलिस ने की कार्रवाई

निगम कमिश्नर और एस्टेट अधिकारी सुशांत भाटिया ने स्पष्ट कर दिया है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

अमृतसर (सर्बजीत): हैरीटेज स्ट्रीट और मुख्य बाजारों में दुकानदारों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमणों की विगत दिवस पंजाब केसरी में प्रकाशित हुई खबर का असर तब देखने को मिला, जब एस्टेट विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जों को हटवाया। नगर निगम के एस्टेट विभाग के अधिकारी सुशांत भाटिया ने बताया कि आज उनकी टीम और पुलिस ने शहर के विभिन्न स्थलों से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए संयुक्त अभियान शुरू किया है।

उन्होंने बताया कि नगर निगम कमिश्नर बिक्रमजीत सिंह शेरगिल और मेयर के निर्देशों के अनुसार हैरीटेज स्ट्रीट के अलावा नगर निगम की टीमों ने हॉल बाजार, रामबाग, चित्रा सिनेमा चौक से रामबाग तक के आस-पास के गलियारों से भी अवैध अतिक्रमण हटाए और उनका सामान जब्त कर लिया। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि दोबारा ऐसे अवैध अतिक्रमण किए गए तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि श्री हरिमंदिर साहिब की ओर जाने वाली हैरीटेज रोड व फुटपाथों पर लगाए गए कपड़ों के स्टैंड, जूतों के रैक और अन्य सामान जब्त कर लिए गए हैं और कई दुकानदारों पर मौके पर ही भारी जुर्माना लगाया गया है।

अधिकारियों का सख्त रुख आया साफ नजर

निगम कमिश्नर और एस्टेट अधिकारी सुशांत भाटिया ने स्पष्ट कर दिया है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर कोई दुकानदार दोबारा सड़क या फुटपाथ पर अतिक्रमण करता है तो उसका सामान वापिस नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बार-बार नियम तोड़ने वाली दुकानों को सील करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिया गया है कि बाजारों में अवैध रूप से खड़ी गाड़ियों और एकतरफा सड़कों पर चलने वाले बैटरी रिक्शा पर चालान जारी करें।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here