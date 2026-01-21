अमृतसर में देवी-देवताओं की तस्वीरों की बेअदबी, आरोपी गिरफ्तार

Main Menu

Updated: 21 Jan, 2026 06:49 PM

amritsar sacrilege case

जिले में बेअदबी की घटना सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार, हिंदू देवी-देवताओं की फोटों के साथ बेअदबी की गई है।

अमृतसर (कक्कड़) : जिले में बेअदबी की घटना सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार, हिंदू देवी-देवताओं की फोटों के साथ बेअदबी की गई है। बीते दिनी शहर में एक पगड़ीधारी व्यक्ति द्वारा हिन्दू धर्म की बेअदबी की गई, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया उस पर बहुत ज्यादा वायरल हुई जिसमें उपरोक्त व्यक्ति हिंदू देवी देवताओं के बैनर में प्रिंट हुई देवी देवताओं की तस्वीरों को पांव के नीचे दबा रहा था और देवी देवताओं के चित्रों पर थूक रहा था।

इस घटना का अमृतसर के समूह हिन्दू संगठनों द्वारा जोरदार विरोध किया गया और इस घटना पर रोष प्रकट करते हुए और ऑल इंडिया हिन्दू संघर्ष कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन मेहरा ने आज थाना डी-डिवीजन में हिंदू देवी देवताओं की बेअदबी करने वाले के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाकर दोषी को जेल भेज दिया। सचिन मेहरा ने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि आए दिन हिंदू देवी देवताओं के अपमान की घटनाएं बढ़ रही हैं जिसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा और दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में फिर से ऐसे दिन देखने को मिल रहे हैं जो करीब 1980 के समय में देखने को मिलते थे और हिंदू देवी देवताओं के अपमान की घटनाएं पूरे राज्य में तेजी से बढ़ रही हैं जिस पर कंट्रोल करने में सरकार पूरी तरह से असफल साबित हो रही है।

सचिन मेहरा ने बताया कि पंजाब में यदि इस प्रकार की घटनाओं पर सरकार ने रोक नहीं लगाई और पुलिस प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की तो आने वाले समय में ऑल इंडिया हिंदू संघर्ष कमेटी की ओर से संघर्ष तेज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंजाब में हिंदू देवी देवताओं के अपमान को किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा और इस के लिए सभी हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि एक मंच पर आ चुके हैं और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वालों के खिलाफ डटकर खड़े हो गए हैं और इस विषय पर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

