तरनतारन में दिनदहाड़े 21 वर्षीय युवक की गोली मारकर ह+त्या

तरनतारन (रमन चावला): तरनतारन जिले के गांव बाकिपुर में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है, जहां दिनदहाड़े एक 21 वर्षीय युवक की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान राणा सिंह (21), निवासी गांव सुरसिंघ के रूप में हुई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस हत्या की वजह लड़की से छेड़छाड़ का मामला बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि युवकों के बीच लड़की से छेड़छाड़ को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और इसी को लेकर दोनों पक्षों में “टाइम” डाला गया था। उल्लेखनीय है कि कुछ समय पहले इस मामले को लेकर दोनों पक्षों में समझौता भी हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया।

घटना की सूचना मिलते ही थाना सदर तरनतारन की पुलिस मौके पर पहुंच गई और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मामले की जांच डीएसपी अतुल सोनी की निगरानी में की जा रही है, ताकि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।