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Punjab : पेपर देने जा रहे युवकों के साथ बड़ा हादसा: 3 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 16 Mar, 2026 08:17 PM

punjab major tragedy strikes youths heading to take exam 3 dead

आज कस्बा गुरु का बाग के पास पेपर देने जा रहे नौजवानों के साथ एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 3 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई और 1 गंभीर रूप से घायल हो गया।

गुरु का बाग (भट्टी): आज कस्बा गुरु का बाग के पास पेपर देने जा रहे नौजवानों के साथ एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 3 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई और 1 गंभीर रूप से घायल हो गया।

मिली जानकारी के अनुसार, दो नौजवान – जैदीप सिंह (15) पुत्र साहिब सिंह, निवासी पिंड मादोके, जो पढ़ाई के लिए अपने नाना के गांव महार में रह रहे थे, और उनके दोस्त सनी सिंह (15) पुत्र मेजर सिंह, निवासी पिंड जौंस – कियामपुर स्कूल से पेपर देकर लौट रहे थे। उनके मोटरसाइकिल की पिंड सेंसरा कपतगढ़ के पास एक अन्य मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई।

इस टक्कर के परिणामस्वरूप तीनों में से दो नौजवान मौके पर ही मृत हो गए। तीसरा मृतक नौजवान जस्पाल सिंह, पुत्र गुरमेज सिंह, निवासी पिंड तेड़ा खुरद, जिसकी उम्र केवल 12 साल थी, भी हादसे का शिकार हुआ। वहीं, हरप्रीत सिंह, पुत्र हरपाल सिंह, निवासी पिंड तेड़ा खुरद, गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

झंडेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए अजनाला के सिविल अस्पताल भेज दिया। मामले की आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

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