Punjab में आज : PRTC बसों को लेकर घिरी AAP सरकार तो वहीं छुट्टी का ऐलान, पढ़ें Top 10

03 Mar, 2026 04:56 PM

1. पठानकोट बॉर्डर पर सेना की वर्दी में दिखे संदिग्ध,  High Alert जारी, लोगों से हो रही कड़ी पूछताछ
पठानकोट के बॉर्डर क्षेत्र बमियाल के पास जम्मू-कठुआ के गांव ऐरमां में 3 संदिग्ध व्यक्ति देखे ...

2. पंजाब में बसों के रंग बदलने को लेकर हरसिमरत बादल का AAP सरकार पर हमला
शिरोमणि अकाली दल की वरिष्ठ नेता हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) ...

3. पंजाब में बुधवार को सरकारी छुट्टी का ऐलान, स्कूल-कॉलेज और दफ्तर रहेंगे बंद
पंजाब में कल यानी 4 मार्च को सरकारी अवकाश घोषित किया गया है। यह घोषणा होली के ...

4. पंजाब के गांव में लेप्टोस्पायरोसिस का कहर, प्रधानमंत्री ऑफिस तक पहुंची शिकायत
फिरोजपुर के हजारा सिंह वाला गांव में गंदे और दूषित पीने के पानी के कारण फैले ...

5. स्कूलों-अस्पतालों के बाद अब PRTC बसों के रंग पर बवाल, बिक्रम मजीठिया ने घेरी AAP सरकार
पंजाब की सियासत में एक बार विवाद छिड़ गया है। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ ...

6. पुणे कॉन्सर्ट से पहले विवादों में घिरे Karan Aujla, अधिकारियों ने पुलिस को दिए आदेश
मशहूर पंजाबी गायक Karan Aujla के कॉन्सर्ट से पहले विवाद खड़ा हो गया है ...

7. जालंधर में डॉक्टर के घर फायरिंग के मामले में बड़ा खुलासा
जालंधर के संतोखपुरा इलाके में डॉ. यशपाल के घर और कार पर फायरिंग के मामले में ...

8. पुलिस की कड़ी चेतावनी, हुल्लड़बाज हो जाएं सावधान, ...नहीं तो थाने में बीतेगी होली
नगर थाना नं 2 की पुलिस ने नगर के कालेज रोड पर नाकेबंदी करके हुड़दंगियों पर शिंकजा...

9. 'शगुन योजना' के नए नियमों ने बढ़ाई गरीब परिवारों की मुश्किलें, लोगों में भारी रोष
पंजाब सरकार द्वारा गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए शुरू की गई 'शगुन...

10. अवैध माइनिंग को लेकर पंजाब में सियासी घमासान, तरुण चुघ ने AAP सरकार पर साधा निशाना
पंजाब में कथित अवैध माइनिंग को लेकर सियासी माहौल गरमा गया है। विपक्षी दलों ...

