पुलिस की कार्रवाई, हेरोइन सप्लाई करने जा रही महिला नशा तस्कर गिरफ्तार

लुधियाना (अनिल): थाना सलेम टाबरी के अधीन आती एलडीको एस्टेट पुलिस चौकी की पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहित कार्रवाई करते हुए एक महिला नशा तस्कर को हेरोइन के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है।

उक्त मामले के बारे में जानकारी देते हुए चौकी इंचार्ज जिंदर लाल सिद्धू ने बताया कि उनकी पुलिस टीम गश्त के दौरान गगनदीप कॉलोनी में मौजूद थी और इसी दौरान पुलिस टीम ने एक महिला को शक के आधार पर रोक कर जब उसकी तलाशी ली गई तो उक्त महिला के पास से चार ग्राम हेरोइन बरामद की गई। इसके बाद पुलिस टीम ने तुरंत महिला नशा तस्कर को गिरफ्तार करके उसकी पहचान सोनिया पत्नी रोहित वासी गगनदीप कॉलोनी के रूप में की गई है।

जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ थाना सलेम टाबरी में एनडीपीएस एक्ट के अधीन मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि आज आरोपी महिला को अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा ताकि आरोपी महिला से आगे की पूछताछ की जा सके। इसका खुलासा पुलिस आने वाले दिनों में कर सकती है।

