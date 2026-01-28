जालंधर के BSF चौक पर दर्दनाक सड़क हादसा, स्कूटी सवार की मौके पर मौ/त

शहर के व्यस्त बीएसएफ चौक पर बुधवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां सरकारी रोडवेज बस और स्कूटी की टक्कर में स्कूटी सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई।

जालंधर : शहर के व्यस्त बीएसएफ चौक पर बुधवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां सरकारी रोडवेज बस और स्कूटी की टक्कर में स्कूटी सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्कूटी सवार युवक सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रही रोडवेज बस से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का पहिया युवक के सिर के ऊपर से गुजर गया, जिससे उसकी मौके पर ही जान चली गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और ट्रैफिक कर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है।

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बस को कब्जे में लेकर थाना बारादरी ले जाया गया है और हादसे की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मृतक की पहचान होने और परिजनों के बयान दर्ज होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

