जालंधर में सरफेस वाटर प्रोजेक्ट बना मुसीबत, खोद डाला शहर का मेन चौक, राहगीर परेशान

Edited By Kalash,Updated: 10 Mar, 2026 12:28 PM

सुबह-सुबह जालंधर वासी परेशानी में घिर गए हैं।

जालंधर (कुंदन): सुबह-सुबह जालंधर वासी परेशानी में घिर गए हैं। जानकारी के अनुसार जालंधर के प्रमुख फुटबॉल चौक में राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि सरफेस वाटर प्रोजेक्ट के चलते दिन के समय में ही चौक को खोद दिया गया। इस कारण वाहन चालक भारी परेशानी में है और ट्रैफिक जाम भी लग रहा है। बता दें कि फुटबॉल चौक शहर के प्रमुख चौक में से हैं जहां रोजाना भारी संख्या में लोग गुजरते हैं। दिन के समय यहां सड़क खोदने के कारण लोगों को सुबह के समय अपने दफ्तरों और स्कूलों में जाने के लिए भी परेशानी आई।   

