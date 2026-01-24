Main Menu

जालंधर के बस स्टैंड बाहर भयानक सड़क हादसा! कार में PRTC बस ने मारी टक्कर, उड़े परखच्चे

24 Jan, 2026

जालंधर में बस स्टैंड के बाहर एक भयानक सड़क हादसा हुआ। एक P.R.T.C. बस ड्राइवर ने खड़ी कार को टक्कर मार दी, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए।

जालंधर: जालंधर में बस स्टैंड के बाहर एक भयानक सड़क हादसा हुआ। एक P.R.T.C. बस ड्राइवर ने खड़ी कार को टक्कर मार दी, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। खुशकिस्मती से, किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। घटना के समय कार में कोई नहीं था और कार बस स्टैंड के बाहर खड़ी थी।

कार ड्राइवर ने बताया कि बस ड्राइवर ने बस मोड़ते समय ब्रेक नहीं लगाई और उसकी खड़ी कार को टक्कर मार दी, जिससे कार के आगे और पीछे के हिस्से बुरी तरह डैमेज हो गए। घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कार का अगला हिस्सा एक खंभे से टकराता हुआ दिख रहा है और उसका पिछला हिस्सा बस से बुरी तरह डैमेज हो गया है। इस घटना से सड़क पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों लोगों को थाने ले गई। पुलिस का कहना है कि वे दोनों लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और उनके बयानों के आधार पर सही कार्रवाई करेंगे।

