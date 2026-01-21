Main Menu

जालंधर में गौ तस्करी का पर्दाफाश, हाईवे पर रोकी गई संदिग्ध गाड़ी, कई गाएं बरामद

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 21 Jan, 2026 10:55 PM

cattle smuggling racket busted in jalandhar

जालंधर में आज गौ तस्करी से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि शिवसेना के एक स्थानीय नेता ने अपने साथियों के साथ हाईवे पर एक संदिग्ध गाड़ी को रोककर उसकी जांच की। जांच के दौरान गाड़ी के अंदर कई गाएं...

जालंधर (पंकज, कुंदन) : जालंधर में आज गौ तस्करी से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि शिवसेना के एक स्थानीय नेता ने अपने साथियों के साथ हाईवे पर एक संदिग्ध गाड़ी को रोककर उसकी जांच की। जांच के दौरान गाड़ी के अंदर कई गाएं भरी हुई मिलीं, जिन्हें कथित तौर पर अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवसेना नेता को पहले से ही हाईवे पर गौ तस्करी की आशंका थी। इसी दौरान जब एक गाड़ी संदिग्ध हालत में गुजरती नजर आई, तो उसे रुकवाया गया। गाड़ी की तलाशी लेने पर अंदर गाएं ठूंस-ठूंस कर भरी हुई पाई गईं। गाड़ी में मौजूद गऊओं की हालत बेहद खराब थी। उन्हें तंग जगह में बिना पानी और चारे के रखा गया था। यह देखकर मौके पर मौजूद लोग भड़क गए और तस्करी का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि यह गाएं राज्य से बाहर तस्करी के उद्देश्य से ले जाई जा रही थीं।

