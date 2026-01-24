जालंधर में स्कूल बस सड़क में धंसी, बच्चों में मची हाहाकार

शहर में दिन भर हुई बारिश ने सड़क निर्माण कार्यों की पोल खोल दी है। खांबड़ा स्थित खुराना मोबाइल हाऊस के नजदीक उस समय बड़ा हादसा टल गया।

जालंधर (मजहर): शहर में दिन भर हुई बारिश ने सड़क निर्माण कार्यों की पोल खोल दी है। खांबड़ा स्थित खुराना मोबाइल हाऊस के नजदीक उस समय बड़ा हादसा टल गया जब बच्चों से भरी एक स्कूल बस सड़क धंसने के कारण बीच रास्ते में फंस गई। हादसे दौरान बच्चों में हाहाकार मच गई। इस दौरान स्थानीय लोगों की सतर्कता से बच्चों को सुरक्षित बस से बाहर निकाला गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया और लोगों में प्रशासन के प्रति भारी रोष देखने को मिला क्योंकि बस के पलटने से बड़ा हादसा हो सकता है।

वहीं बहुजन समाज पार्टी के हलका इंचार्ज मनी मान ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 39 के लोगों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं। मनी मान ने बताया कि खांबड़ा में करीब 2 किलोमीटर तक सड़क खराब है, जिससे पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने वार्ड नंबर 39 के काउंसलर लकी दादरा से अपील की कि वे खांबड़ा के लोगों की पीड़ा को समझें और सड़क की हालत को सुधारा जाए।

