Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • जालंधर की बेटी का जज्बा बना मिसाल, ई-रिक्शा चलाकर बहनों के साथ जाती है स्कूल

जालंधर की बेटी का जज्बा बना मिसाल, ई-रिक्शा चलाकर बहनों के साथ जाती है स्कूल

Edited By Kamini,Updated: 05 Mar, 2026 02:36 PM

jalandhar girl goes to school on e rickshaw

पंजाब के जालंधर की एक छोटी लड़की इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है।

जालंधर: पंजाब के जालंधर की एक छोटी लड़की इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है। इंटरनेट पर वायरल हुए एक वीडियो में लड़की ई-रिक्शा चलाकर अपनी 2 बहनों के साथ स्कूल जाती हुई नजर आ रही है।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, इस लड़की का हौसला और आत्मविश्वास कई लोगों के लिए प्रेरणा बन रहा है। कम उम्र में उसकी जिम्मेदारी और मेहनत यह दिखाती है कि मजबूत इरादों के सामने मुश्किलें भी छोटी पड़ जाती हैं। लोगों का कहना है कि यह कहानी समाज के लिए एक संदेश है कि बेटियां किसी से कम नहीं होतीं। उनका जज्बा और मेहनत ही उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!