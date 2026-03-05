जालंधर की बेटी का जज्बा बना मिसाल, ई-रिक्शा चलाकर बहनों के साथ जाती है स्कूल

पंजाब के जालंधर की एक छोटी लड़की इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है।

जालंधर: पंजाब के जालंधर की एक छोटी लड़की इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है। इंटरनेट पर वायरल हुए एक वीडियो में लड़की ई-रिक्शा चलाकर अपनी 2 बहनों के साथ स्कूल जाती हुई नजर आ रही है।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, इस लड़की का हौसला और आत्मविश्वास कई लोगों के लिए प्रेरणा बन रहा है। कम उम्र में उसकी जिम्मेदारी और मेहनत यह दिखाती है कि मजबूत इरादों के सामने मुश्किलें भी छोटी पड़ जाती हैं। लोगों का कहना है कि यह कहानी समाज के लिए एक संदेश है कि बेटियां किसी से कम नहीं होतीं। उनका जज्बा और मेहनत ही उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है।

