जालंधर में होने के बावजूद सेहत मंत्री के पास नहीं सिविल अस्पताल के लिए समय!

Edited By Urmila,Updated: 21 Feb, 2026 03:18 PM
पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डा. बलवीर सिंह जोकि अक्सर किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में रहते है।
जालंधर (शौरी) : पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डा. बलवीर सिंह जोकि अक्सर किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में रहते है। हाल में ही आम आदमी पाटी की पटियाला निवासी एक महिला ने मंत्री पर यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगाया था। जिसके बाद मंत्री जी काफी दिनों तक चर्चा में रहे। लेकिन इन दिनों भी मंत्री जी किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में रहते हैं।
जिला जालंधर का सिविल अस्पताल जोकि राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल के तौर पर भी जाना जाता है। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री डा. बलवीर सिंह पूरा दिन जालंधर शहर में घूमते रहे और कई स्थानों में भी गए। लेकिन मंत्री जी यह बात भूल गए कि गत दिन पहले ही सिविल अस्पताल में सेहत कार्ड बनाने आए लोगों ने सरकार की पोल खोली और कार्ड बनाने में परेशानियों का सामना करने वाले ने मीडिया को समक्ष ब्यान भी दिए थे। लेकिन इसके बानजूद जमीनी हकीकत जानने हेतु मंत्री सिविल अस्पताल नहीं आए।
3 साल से जनता और सेहत स्टाफ से झूठे वादे करके समय बीता रहे स्वास्थ्य मंत्री
गौर हो कि सिविल अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की बहुत कमी होने के चलते अस्पताल का पुराना हड्डियों वाला वार्ड, टी.बी. वार्ड, तीसरी मंजिल स्थित आई.सी.यू. वार्ड के अलावा करोड़ों की लागत से नए बने ट्रामा वार्ड की दूसरी मंजिल पर बने अति आधुनिक वर्न केयर यूनिट, जिसका उद्घाटन खुद स्वास्थ्य मंत्री डा. बलवीर सिंह करके गए थे, लेकिन नर्सिंग स्टाफ की कमी के कारण सभी वार्ड बंद है।
गौरतलब है कि नर्सिंग स्टाफ यूनियन के पदाधिकारियों से मीटिंगे करके कई बार स्वास्थ्य मंत्री डा. बलवीर उनसे झूठे वायदे करते रहे कि जल्द ही स्टाफ की कमी पूरी होगी। अस्पताल में तैनात कुछ नर्सिंग स्टाफ का तो यहां तक कहना था कि 3 साल हो चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री डा. बलवीर सिंह को लेकिन 3 साल से जनता और सेहत स्टाफ से झूठे वायदे करके समय बीता रहे हैं ।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here