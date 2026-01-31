Main Menu

Jalandhar: अब 4 और बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की आई धमकी भरी email, Alert पर पुलिस

Edited By Vatika,Updated: 31 Jan, 2026 02:16 PM

jalandhar threat call

शहर के कई नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद एक और ई-मेल आने से हड़कंप मच गया है।

जालंधर: शहर के कई नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद एक और ई-मेल आने से हड़कंप मच गया है। नए ई-मेल में संस्कृति के.एम.वी. स्कूल, ब्रिटिश ओलिविया स्कूल, सी.जी.एस. पब्लिक स्कूल और IVY वर्ल्ड स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इससे पहले कैम्ब्रिज स्कूल, एम.जी.एन. स्कूल और पुलिस डी.ए.वी. स्कूल को भी धमकी मिल चुकी है।

धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ता तुरंत मौके पर पहुंच गया। सभी स्कूलों की गहन जांच की जा रही है और आसपास के इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। राहत की बात यह है कि आज छुट्टी होने के कारण स्कूलों में बच्चे मौजूद नहीं थे, जिससे किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई।

बताया जा रहा है कि कल यानी 1 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालंधर दौरे पर आने वाले हैं। इसी को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। पुलिस ई-मेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटी हुई है और मामले की जांच जारी है।

