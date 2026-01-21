नगर निगम की फोर्थ क्लास भर्ती को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह, 2400 से पार हुए आवेदन

नगर निगम में 1196 फोर्थ क्लास कर्मचारियों की पक्की भर्ती को लेकर बेरोजगार युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।

जालंधर (खुराना): नगर निगम में 1196 फोर्थ क्लास कर्मचारियों की पक्की भर्ती को लेकर बेरोजगार युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। भर्ती प्रक्रिया के तहत मंगलवार को 836 उम्मीदवारों ने अपने आवेदन जमा कराए, जिसके साथ ही अब तक कुल आवेदनकर्त्ताओं की संख्या बढ़कर 2400 के पार हो गई है। भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही नगर निगम परिसर के आसपास कुछ एजेंटों की सक्रियता भी सामने आई है।सूत्रों के अनुसार ये एजेंट आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने, भरने और जमा कराने के नाम पर उम्मीदवारों से पैसे वसूल रहे हैं। कई आवेदक इन बिचौलियों के झांसे में आकर अनावश्यक भुगतान कर रहे हैं।

नगर निगम प्रशासन ने इस पर स्पष्ट किया है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और इसके लिए किसी भी एजेंट या बिचौलिए की जरूरत नहीं है। उम्मीदवार स्वयं नगर निगम भवन की बेसमेंट में बनाए गए विशेष काउंटरों पर नि:शुल्क अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। निगम अधिकारियों ने बताया कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 27 फरवरी निर्धारित की गई है। इन दिनों निगम काउंटरों पर भारी भीड़ उमड़ रही है, जिसके चलते अतिरिक्त स्टाफ तैनात करने की मांग भी उठने लगी है, ताकि आवेदकों को किसी तरह की असुविधा न हो।

भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग, नहीं मानी तो होगा बड़ा आंदोलन: शम्मी लूथर

नगर निगम की ड्राइवर एवं टेक्निकल ब्रांच यूनियन के प्रधान शम्मी लूथर ने नगर निगम में 1196 फोर्थ क्लास कर्मचारियों की पक्की भर्ती को लेकर वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की जोरदार मांग उठाई है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि इस भर्ती प्रक्रिया में वाल्मीकि समाज को पहल के आधार पर नौकरियां नहीं दी गईं तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा।

शम्मी लूथर ने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ी तो जालंधर स्तर पर बड़े पैमाने पर संघर्ष किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वाल्मीकि समाज से जुड़ी कई संस्थाएं उनके संपर्क में हैं और सभी इस मुद्दे पर एकजुट हैं। उनका कहना है कि सफाई व्यवस्था से जुड़े कार्यों में वर्षों से योगदान देने वाले वाल्मीकि समाज को पक्की भर्ती में प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

इस संबंध में लम्मा पिंड चौक स्थित नगर निगम की वर्कशॉप में एक हंगामी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वाल्मीकि टाइगर फोर्स के प्रधान अजय खोसला और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर संस्था के प्रतिनिधि ऋषि सहोता विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में नगर निगम समूह यूनियन के प्रधान बंटू सभ्रवाल, मनीष बाबा, रिंपी कल्याण, गौरव, साजन लूथर सहित यूनियन के सदस्य और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। शम्मी लूथर ने यह भी कहा कि भर्ती के लिए बनाए गए रोस्टर का यूनियन की ओर से कड़ा विरोध किया जा रहा है। उन्होंने दो टूक कहा कि यदि भर्ती वाल्मीकि समाज से नहीं की गई तो नगर निगम समूह यूनियन और वाल्मीकि समुदाय संयुक्त रूप से आंदोलन करेगा।

