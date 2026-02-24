Main Menu

Jalandhar : विवाहिता ने फोन कर बोला-'मुझे मायके ले जाओ...', और फिर हुआ वह सोचा न था, जांच कर रही पुलिस

Edited By Urmila,Updated: 24 Feb, 2026 04:07 PM

पृथ्वी नगर क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान मनप्रीत कौर के रूप में हुई है।

जालंधर : पृथ्वी नगर क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान मनप्रीत कौर के रूप में हुई है, जिसकी शादी लगभग दस वर्ष पहले हुई थी। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मनप्रीत अपने ससुराल में रह रही थी। परिजनों का कहना है कि वैवाहिक जीवन में काफी समय से तनाव चल रहा था। मृतका की मां सवरण कौर ने आरोप लगाया कि शादी के कुछ समय बाद से ही दामाद द्वारा उनकी बेटी के साथ मारपीट की जाती थी। हालांकि परिवार के हस्तक्षेप से कई बार समझौता भी हुआ, लेकिन विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ।

मृतका की बहन ने बताया कि घटना से एक रात पहले मनप्रीत ने फोन कर अपने साथ मारपीट होने की बात कही थी और मायके ले जाने की गुहार लगाई थी। अगले दिन सुबह परिवार को सूचना मिली कि उसने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी है। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी।

चाचा जरनैल सिंह ने भी आरोप दोहराते हुए कहा कि मनप्रीत ने पहले भी पति के व्यवहार की शिकायत की थी। परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। थाना रामामंडी की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है।

