Jalandhar: गैंगस्टरों के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान, 70 संदिग्ध राउंडअप

Edited By Vatika,Updated: 21 Jan, 2026 02:31 PM

action against gangster

गैंगस्टरों के खिलाफ पंजाब सरकार की ओर से शुरू की गई विशेष मुहिम के तहत पुलिस

जालंधर(सोनू): गैंगस्टरों के खिलाफ पंजाब सरकार की ओर से शुरू की गई विशेष मुहिम के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर के नेतृत्व में गढ़ा इलाके में चलाए गए सघन अभियान के दौरान 70 संदिग्ध व्यक्तियों को राउंडअप किया गया है।

पुलिस कमिश्नर ने जानकारी देते हुए बताया कि गैंगस्टर नेटवर्क पर शिकंजा कसने के लिए यह अभियान लगातार चलाया जा रहा है। बीते दिन भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैंगस्टरों से जुड़े 50 लोगों को राउंडअप किया था, जिनमें से 15 के खिलाफ ठोस सबूत मिलने पर उन्हें जेल भेज दिया गया था। इसी कड़ी में बुधवार को गढ़ा क्षेत्र में दोबारा व्यापक स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस अभियान में 4 एडीसीपी रैंक के अधिकारियों की अगुवाई में करीब 200 पुलिस कर्मियों ने अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान 70 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार, पूछताछ पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और शाम तक विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी।

गौरतलब है कि हाल ही में डीजीपी गौरव यादव ने प्रेस वार्ता में बताया था कि नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान की सफलता के बाद अब पुलिस ने गैंगस्टरवाद के खिलाफ निर्णायक मुहिम शुरू की है। इस अभियान में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि पंजाब से गैंगस्टर नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा सके।इसके साथ ही गैंगस्टरों से जुड़ी जानकारी देने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 9394 693 946 भी जारी किया गया है। डीजीपी ने आम जनता से अपील की है कि जैसे नशे के खिलाफ लोगों ने पुलिस और सरकार का साथ दिया, उसी तरह गैंगस्टरवाद के खात्मे के लिए भी सहयोग करें।

