Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • तरनतारन वालों के लिए जरूरी खबर, 2 दिन बंद रहेगा रेलवे फाटक

तरनतारन वालों के लिए जरूरी खबर, 2 दिन बंद रहेगा रेलवे फाटक

Edited By Kamini,Updated: 06 Feb, 2026 12:31 PM

important news for the people of tarn taran

तरनतारन में फाटक बंद रहने की सूचना सामने आई है।

जालंधर/तरनतारन (गुलशन): तरनतारन में फाटक बंद रहने की सूचना सामने आई है। तरनतारन-कपूरथला रोड (फतेहाबाद-गोइंदवाल साहिब को जोड़ने वाली सड़क) पर खडूर साहिब और गोइंदवाल साहिब रेलवे स्टेशनों के बीच बना रेलवे फाटक S-44, रेलवे ट्रैक के मेंटेनेंस के लिए 7 फरवरी शाम 6 बजे से 9 फरवरी शाम 6 बजे तक बंद रहेगा। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि इस सड़क से गुजरने वाले लोगों से रिक्वेस्ट है कि वे 2 दिन तक इस सड़क से गुजरने के बजाय दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करें।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!