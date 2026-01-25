AAP सरकार पर हरसिमरत का तीखा वार, कहा-बिगड़ रही कानून व्यवस्था के लिए मान जिम्मेदार

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं शिरोमणि अकाली दल की वरिष्ठ नेता हरसिमरत कौर बादल ने आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा आम जनता से वायदा खिलाफी करने और कानून व्यवस्था की बिगड़ रही स्थिति पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को आड़े हाथों लिया है। हरसिमरत बादल ने श्री...

अमृतसर : पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं शिरोमणि अकाली दल की वरिष्ठ नेता हरसिमरत कौर बादल ने आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा आम जनता से वायदा खिलाफी करने और कानून व्यवस्था की बिगड़ रही स्थिति पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को आड़े हाथों लिया है। हरसिमरत बादल ने श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक होने के बाद पत्रकारों से कहा कि चुनाव से पहले महिलाओं को 1000 रुपए देने का वायदा करके डेटा इकट्ठा किया गया था, लेकिन चार साल बीतने के बावजूद किसी को एक पैसा तक नहीं मिला।

उन्होंने मोहल्ला क्लीनिकों को 'ड्रामा' करार देते हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों का ढांचा पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया है। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि कहा कि पंजाब के विभिन्न जिला मुख्यालयों से मिल रही रिपोर्टों के अनुसार, रोजाना हत्या और फिरौती की घटनाओं में बढ़ौत्तरी हो रही है और सरकार मूक दर्शक बनी बैठी है।

उन्होंने आरोप लगाया कि जेलों में गैंगस्टरों को वी.आई.पी. सुविधाएं और इंटरव्यू देने की छूट मिल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार करोड़ों के विज्ञापन देकर 'प्रहार' जैसे अभियानों का प्रचार तो कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई बड़ा गैंगस्टर नहीं पकड़ा गया। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि यदि सरकार गैंगस्टर पकड़ने के दावे करती है, तो दिन-दिहाड़े हो रही लूट-खसोट की घटनाएं क्यों नहीं रुक रहीं?