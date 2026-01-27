Jalandhar के कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप्प, लोग परेशान

शहर के कई इलाकों में आज बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। विभाग की ओर

जालंधर: शहर के कई इलाकों में आज बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार 11 केवी नेहरू गार्डन रोड फीडर में तकनीकी खराबी (फॉल्ट) आ जाने के कारण सप्लाई बंद करनी पड़ी है। अधिकारियों का कहना है कि फॉल्ट ठीक होते ही बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।

इस खराबी के चलते जिन इलाकों में बिजली प्रभावित हुई है, उनमें सेंट्रल टाउन, शास्त्री मार्केट, ओल्ड जवाहर नगर, गोबिंदगढ़, लाडोवाली रोड, नेहरू गार्डन रोड, मंडी फेंटन गंज, प्रेम नगर, शर्मा मार्केट और कृष्णा नगर शामिल हैं। बिजली विभाग ने बताया कि तकनीकी टीम फॉल्ट को ठीक करने में जुटी हुई है और सप्लाई जल्द से जल्द बहाल करने की कोशिश की जा रही है। विभाग ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए असुविधा के लिए खेद जताया है।