Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Jalandhar : अढ़ाई साल के बच्चे के साथ कुकर्म की कोशिश, आरोपी की लोगों ने पकड़कर की धुनाई

Jalandhar : अढ़ाई साल के बच्चे के साथ कुकर्म की कोशिश, आरोपी की लोगों ने पकड़कर की धुनाई

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 13 Mar, 2026 12:00 AM

jalandhar attempt to rape a two and a half year old child

सईपुर इलाके में छत पर खेल रहे अढ़ाई साल के बच्चे के साथ मोहल्ले के ही रहने वाले व्यक्ति ने कुकर्म की कोशिश की। जैसे ही एक अन्य बच्चे ने नीचे जाकर शोर मचाया तो एक व्यक्ति तुरंत छत पर गया और व्यक्ति की हरकतें देख कर दंग रह गया।

जालंधर : सईपुर इलाके में छत पर खेल रहे अढ़ाई साल के बच्चे के साथ मोहल्ले के ही रहने वाले व्यक्ति ने कुकर्म की कोशिश की। जैसे ही एक अन्य बच्चे ने नीचे जाकर शोर मचाया तो एक व्यक्ति तुरंत छत पर गया और व्यक्ति की हरकतें देख कर दंग रह गया। उक्त व्यक्ति ने आरोपी का विरोध किया तो उसने विरोध कर रहे व्यक्ति से हाथापाई शुरू कर दी और फिर हाथ छुड़ा पार्क में जाकर छिप गया। लोगों ने उसे ढूंढ कर जमकर धुनाई की और पुलिस को सूचना दी।

स्थानिय निवासी ने बताया कि अढ़ाई साल का बच्चा उनके आंगन की छत पर खेल रहा था। वह खुद आंगन में लेटा हुआ था कि छत से एक बच्चा आया जिसने गंदा अंकल-गंदा अंकल का शोर मचाना शुरू कर दिया। जैसे ही बच्चे ने उसके पास आकर छत की तरफ इशारा किया तो वह तुरंत छत पर पहुंचा जहां देखा कि मोहल्ले का एक व्यक्ति अढ़ाई साल के बच्चे का मुंह पकड़ कर अपना प्राईवेट पार्ट उसके मुंह में डाल रहा था। उक्त व्यक्ति ने आरोपी का विरोध किया तो उसने मारपीट शुरू कर दी और हाथ छुड़वा कर भाग गया। जैसे ही व्यक्ति ने शोर मचाया तो पीड़ित बच्चे की मां और अन्य लोग इकट्ठा गए। सारी बात का पता लगते ही स्थानीय लोगों ने आरोपी को पार्क से ढूंढ निकाला और उसकी जम कर छित्तर परेड की व पुलिस को सूचना दी। जैसे ही मामला पुलिस तक पहुंचा तो चौकी फोकल प्वाइंट की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आरोपी को अपनी कस्टडी में लेकर गाड़ी में बिठाया और चौकी ले गए। उधर घटना के बाद आरोपी की पत्नी भी सामने आई जिसने पति की गलती मानी और माफ करने की गुहार लगानी लगी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!