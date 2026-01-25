Jalandhar Crime : बाजार में दिनदहाड़े युवक को किया अगवा, लड़की से ...

Main Menu

Edited By Urmila,Updated: 25 Jan, 2026 01:51 PM

jalandhar crime

भार्गव कैंप नगर में एक सनसनीखेज घटना ने लोगों को हिला दिया। स्थानीय सब्जी विक्रेता युवक राम कुमार को 4-5 युवकों ने दिनदिहाड़े अगवा कर लिया।

जालंधर: भार्गव कैंप नगर में एक सनसनीखेज घटना ने लोगों को हिला दिया। स्थानीय सब्जी विक्रेता युवक राम कुमार को 4-5 युवकों ने दिनदिहाड़े अगवा कर लिया। आरोपियों ने उसे जबरन बाइक पर बैठाया और घासमंडी की ओर ले जाकर मारपीट की। मारपीट के बाद आरोपी युवक को छोड़कर फरार हो गए।

Youth kidnapped

वहीं बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला किसी लड़की से बातचीत को लेकर हुआ, राम  कुमार का कहना है कि उसे सिर्फ शक के आधार पर उठाया गया। मारपीट के दौरान उसका मोबाइल फोन भी टूट गया, हालांकि इसके टूटने की वजह लेकर बयान अलग-अलग हैं। घटना के तुरंत बाद पीड़ित के परिजन पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षेत्र का जायजा लिया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी युवकों की तलाश शुरू कर दी।

परिजनों का कहना है कि राम कुमार पूरी बात बयान नहीं कर पा रहा और उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव लग रहा है। युवक के शरीर और गले पर चोट के निशान भी देखे गए। उन्होंने पुलिस से जल्द कार्रवाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। स्थानीय लोग इस घटना को गंभीर मान रहे हैं और पुलिस प्रशासन से इलाके में सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने भी पुष्टि की है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और दोषियों को पकड़ने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

