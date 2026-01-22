Jalandhar: स्पोर्ट्स मार्केट में चोरी की वारदात, स्पोर्ट्स की दुकान से उड़ाई लाखों की नकदी

स्पोर्ट्स मार्केट में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है।

जालंधर (कुंदन/पंकज) : स्पोर्ट्स मार्केट में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार बस्ती नौ स्थित स्पोर्ट्स मार्केट में लाखों की चोरी हुई है। यहां ‘सनफ्लाई’ नामक स्पोर्ट्स की दुकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए दुकान के गल्ले में रखे करीब 8 लाख 30 हजार रुपये नकदी चोरी कर लिए।

दुकान मालिक ने बताया कि चोरों ने रात के समय दुकान के अंदर घुसकर गल्ले में रखी नकदी पर हाथ साफ किया। चोरी की घटना की जानकारी मिलते ही दुकान मालिक ने नजदीकी थाने में इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना नंबर 5 की पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि चोरों की पहचान की जा सके। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चोरी की इस वारदात से स्पोर्ट्स मार्केट के दुकानदारों में दहशत का माहौल है।

