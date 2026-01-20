Main Menu

  • जालंधर में पूर्व कर्नल ठगी का शिकार, 9 पर केस दर्ज

Edited By Urmila,Updated: 20 Jan, 2026 11:36 AM

धीना में रहते भारतीय सेना के पूर्व कर्नल को ठगों ने शून्या ट्रेडिंग एप में पैसे इंवैस्ट करने का लालच देकर उनसे 37.66 लाख रुपए ठग लिए।

जालंधर (वरुण) : धीना में रहते भारतीय सेना के पूर्व कर्नल को ठगों ने शून्या ट्रेडिंग एप में पैसे इंवैस्ट करने का लालच देकर उनसे 37.66 लाख रुपए ठग लिए। पूर्व कर्नल ने इस संबंधी जालंधर पुलिस को शिकायत दी जिसके बाद साइबर क्राइम सेल ने 9 लोगों पर एफ.आई.आर. दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को दी शिकायत में पूर्व कर्नल अशोक कुमार निवासी धीना ने कहा कि जुलाई 2025 में व्हाट्स एप के जरिए उन्हें एक मैसेज आया था जिसमें शून्या ट्रेडिंग एप के जरिए पुलिस इंवैस्ट करने पर अच्छे रिटर्न का भरोसा दिया गया था। उन्होंने उक्त कंपनी के बारे इंटरनैट पर भी सर्च किया जिसमें सब कुछ सही था।

उन्होंने कहा कि 3 जुलाई से लेकर 3 सितम्बर तक उन्हें लालच देकर उनसे 37 लाख 66 हजार 144 रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए लेकिन बताए हुए समय पर रिटर्न का समय आने पर जिन जिन लोगों ने उनके साथ सम्पर्क किया उन सभी ने फोन उठाने बंद कर दिए और मैसेज का भी जवाब देना बंद कर दिया। जैसे ही पुलिस के पास शिकायत पहुंची तो जिन-जिन नंबरों से पूर्व कर्नल से फोन आए और जिन जिन बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए उन सभी बैंक खातों के उपभोगता व मोबाइल नंबर से सिम कार्ड होल्डरों की डिलेट लेकर पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।

नामजद हुए लोगों में मनीष पुत्र मधुकर पांडे निवासी नागपुर, मुसैद रजा पुत्र हाफिजुल्ला खान निवासी दमन, रितू पुत्र इंदरपाल निवासी जगतपुरा दिल्ली, थानीगचालम पुत्र पेरूमुल निवासी अन्ना नगर, कांचिपुरम, तमिननाडू, मानिक अग्रवाल पुत्र राकेश अग्रवाल निवासी बुलंदशहर यू.पी., गोपाल पुत्र मंटू पासवान निवासी पानीपत, जसपाल सिंह पुत्र करम सिंह निवासी गुजरात, इंनोवेटर्स फूड स्लियूशन केयर ऑफ कुब टावर, तेलगांना, आजाद नेशनल केयर ऑफ आजाद नेशनल मॉडल स्कूल, मेवात, हरियाणा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि वह आरोपियों के बैंक खातों और मोबाइलों की डिटेल्स निकलवा कर आरोपियों का सुराग लगा रही है।

