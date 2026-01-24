Main Menu

Jalandhar: चलती शादी के बीच पैलेस में मच गया हड़कंप! बाउंसरों ने पीट डाले बैंड-बाजे वाले

Edited By Vatika,Updated: 24 Jan, 2026 01:08 PM

होशियारपुर रोड स्थित एक पैलेस में उस समय भारी हंगामा देखने को मिला, जब वहां तैनात

जालंधर (सोनू): होशियारपुर रोड स्थित एक पैलेस में उस समय भारी हंगामा देखने को मिला, जब वहां तैनात बाउंसरों ने एक बैंड पार्टी के सदस्यों और उनके साथ मौजूद एक बच्चे के साथ मारपीट की। पीड़ितों के अनुसार, वे कपूरथला से आए ‘रिहान बैंड’ के सदस्य हैं, जिन्हें एक शादी समारोह के लिए बुक किया गया था। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि मामूली कहासुनी के बाद बाउंसरों ने गुंडागर्दी की सारी हदें पार कर दीं। जब बैंड पार्टी ने अपनी ड्यूटी निभाने की कोशिश की तो बाउंसरों ने उन्हें बिना किसी ठोस कारण के परेशान करना शुरू कर दिया और बैंड बजाने से रोक दिया, जबकि शादी पक्ष की ओर से बैंड बजाने को कहा जा रहा था।

आरोप है कि विवाद के दौरान बाउंसरों ने एक बुजुर्ग बैंड मास्टर के साथ बदसलूकी की और उनकी पगड़ी उतारने की धमकी तक दे डाली। इतना ही नहीं, 7 से 8 बाउंसरों ने मिलकर एक नाबालिग बच्चे पर हमला किया, उसे सीढ़ियों से नीचे घसीटा गया और लात-घूंसों से बेरहमी से पीटा गया। घायल बच्चे को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित बैंड मास्टर ग्रंथी सिंह ने बताया कि वह गुरुद्वारे के सेवादार (ग्रंथी) हैं और पगड़ी की मर्यादा बनाए रखने के लिए उन्होंने खुद को पीछे हटा लिया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने बच्चे को बचाने की कोशिश की तो उनके साथ भी धक्का-मुक्की और अभद्र व्यवहार किया गया।

पीड़ितों का आरोप है कि जब उन्होंने सबूत के तौर पर मोबाइल फोन से वीडियो बनानी चाही तो बाउंसरों ने उनका मोबाइल छीनने की कोशिश की, जो पूरी घटना पैलेस में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। उनका यह भी कहना है कि पैलेस प्रबंधन ने उनकी मदद करने के बजाय उन्हें ही वहां से जाने को कह दिया। घटना की सूचना मिलते ही रामामंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पीड़ितों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। बैंड पार्टी का कहना है कि वे सिर्फ अपनी रोज़ी-रोटी कमाने के लिए वहां गए थे, लेकिन उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया। पीड़ितों ने प्रशासन से मांग की है कि पैलेस की सीसीटीवी फुटेज की निष्पक्ष जांच कराई जाए और मासूम बच्चे पर हमला करने व बुजुर्ग की पगड़ी का अपमान करने वाले बाउंसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

