लुधियाना में कैनेडा से छुट्टियां बिताने आई NRI के उड़े होश, चौका देगा पूरा मामला

कैनेडा से पंजाब अपने घर छुट्टियां बिताने आई एक युवती के साथ विश्वासघात का बड़ा मामला सामने आया है।

लुधियाना (राज): कैनेडा से पंजाब अपने घर छुट्टियां बिताने आई एक युवती के साथ विश्वासघात का बड़ा मामला सामने आया है। घर की जिस नौकरानी पर परिवार भरोसा करता था, उसी ने अपने पति और रिश्तेदार के साथ मिलकर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दे डाला। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित युवती ने अपना बैग चेक किया और कीमती जेवरात गायब पाए। इस मामले में थाना सदर की पुलिस ने आरोपी महिला सुनेहा, उसका पति मंजीत सिंह और मामा जगवीर कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

शिकायतकर्ता मंजीत कौर ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी हरप्रीत कौर बीते 5 फरवरी को कैनेडा से पंजाब लौटी थी। घर में सब कुछ सामान्य चल रहा था लेकिन 20 फरवरी को जब हरप्रीत ने अपना बैग खोलकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बैग में रखी एक बेशकीमती हीरे की अंगूठी और सोने की दो अंगूठियां गायब थीं। शक की सुई वहां काम करने वाली महिला सुनेहा की ओर घूमी। इसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सुनेहा से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया। सुनेहा ने बताया कि उसने लालच में आकर चोरी की इस घटना को अंजाम दिया है। इस साजिश में उसका पति मनजीत सिंह भी बराबर का हिस्सेदार था। चोरी के बाद आरोपियों ने गहनों को सुरक्षित रखने या ठिकाने लगाने के लिए उन्हें सुनेहा के मामा जगवीर कुमार के पास पहुंचा दिया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर चोरी हुए सामान की बरामदगी के लिए छापेमारी की जा रही है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here



