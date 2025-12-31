Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • New Year पर पंजाब में होगी बारिश, इन जिलों के लिए जारी हुआ Alert

New Year पर पंजाब में होगी बारिश, इन जिलों के लिए जारी हुआ Alert

Edited By Kalash,Updated: 31 Dec, 2025 06:14 PM

punjab rain alert weather

सूखी ठंड से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पंजाब के लोगों का नया साल कड़ाके की ठंड और घने कोहरे में बीतेगा।

चंडीगढ़: सूखी ठंड से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पंजाब के लोगों का नया साल कड़ाके की ठंड और घने कोहरे में बीतेगा। वहीं इस दौरान बारिश के भी आसार हैं। मौसम विभाग द्वारा आज यानि 31 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक शीतलहर और कोहरे की चेतावनी जारी करते हुए कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। विभाग ने जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, रूपनगर, नवांशहर, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला, मोहाली, गुरदासपुर और पठानकोट में बारिश, आंधी और बिजली गिरने के आसार जताए हैं। 

पहाड़ी इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रही है जिस कारण 3 जनवरी तक मौसम में भारी बदलाव देखा जा सकता है। कोहरे के कारण वाहन चालकों को अधिक सावधान रहने के लिए कहा गया है। वहीं बेवजह यात्रा करने और कोल्ड वेव से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने के लिए कहा गया है। 

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here


 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!