लुधियाना ATM लूट के बाद जालंधर तक पहुंचे सुराग, शहरों में छापेमारी कर रही पुलिस

लुधियाना (गीताजंलि) : पंजाब के अलग-अलग शहरों में ATM लूट रहे गैंग को दबोचने के लिए कई जिलों की पुलिस अलग-अलग शहरों में छापामारी कर रही है। लुधियाना के कैलाश नगर इलाके में 27 दिसंबर शनिवार को इन बदमाशों ने एक्सिस ATM को गैस कटर से काटा और करीब 20 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। बदमाश स्विफ्ट डिजायर कार में सवार होकर आए थे। इन बदमाशों ने अब जालंधर जिले के पठानकोट हाईवे पर पंजाबी बाग गांव से वीडियो फुटेज पुलिस के हाथ लगी है। जिला पुलिस इस वीडियो फूटेज पर भी काम कर रही है। पुलिस को जो सीसीटीवी लुधियाना के टोल प्लाजा व अन्य सेफ सिटी कैमरों से मिली है उससे पुलिस मिलान कर रही है। ये बदमाश ब्यास इलाके में छिपा है इस कारण पुलिस लगातार रेड भी कर रही है।

वारदात से पहले सीसीटीवी कैमरों पर करते है स्प्रे

ये बदमाश ATM लूटने से पहले अपना चेहरा नकाब में छिपा कर अंदर दाखिल होते है। वहां लगे सीसीटीवी कैमरों पर स्प्रे करते है ताकि इनकी चेहरे क्लियर कैमरों में कैद न हो सके। फिर ये बदमाश गैस कटर का इस्तेमाल करते है और आसानी से ATM काट देते है। इसी तरह से इन बदमाशों ने लुधियाना में भी ATM काटने के लिए कटर का इस्तेमाल किया है।

13 दिसंबर को पठानकोट हाईवे पर की वारदात

13 दिसंबर रात करीब 3.42 पर दो बदमाश जालंधर जिले के पठानकोट हाईवे पर स्थित पंजाबी बाग गांव के पास पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के एटीएम में दाखिल हुए। इन्होंने गैस कटर का इस्तेमाल कर एटीएम मशीन को काट दिया। एटीएम में घुसे बदमाशों ने सबसे पहले अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे डाल दिया, ताकि उनकी पहचान न हो सके। इस मामले की जांच थाना मकसूदां पुलिस कर रही है।

