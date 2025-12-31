गले में पोस्टर, आंखों में आंसू… सिद्धू मूसेवाला के लिए पाकिस्तानी फैन का अनोखा प्यार

पंजाबी सिंगर दिवंगत सिद्धू मूसेवाला की लोकप्रियता सरहदों से परे है। पाकिस्तान में भी उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है।

पंजाब डेस्क: पंजाबी सिंगर दिवंगत सिद्धू मूसेवाला की लोकप्रियता सरहदों से परे है। पाकिस्तान में भी उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। ऐसा ही एक फैन है कैरी सिद्धू, जो बीते डेढ़ साल से सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो पोस्ट कर सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता से बात करने की इच्छा जता रहा था। आखिरकार उसका सपना पूरा हुआ, जब सिद्धू के पिता बलकौर सिंह ने उससे वीडियो कॉल पर बातचीत की।

वीडियो कॉल होते ही कैरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बातचीत के बाद उसने पूरा वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसमें वह बेहद भावुक नजर आया। कैरी ने बताया कि वह सिद्धू मूसेवाला का बहुत बड़ा प्रशंसक है और उनसे मिलने का सपना देखता था।

वीजा न मिलने से टूट गया था मिलने का सपना

कैरी ने बताया कि उसने कई बार भारत आने की कोशिश की, लेकिन वीजा न मिलने के कारण वह सिद्धू की हवेली तक नहीं पहुंच सका। उसकी ख्वाहिश थी कि वह मूसेवाला परिवार से आमने-सामने बात करे। इसी उम्मीद में वह लगातार वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालता रहा, ताकि कोई न कोई वीडियो भारत तक पहुंचे। अब डेढ़ साल बाद यह इच्छा पूरी हो पाई।

वीडियो कॉल के दौरान कैरी ने सिद्धू के पिता से हालचाल पूछा और कहा कि उनसे बात करके उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया हो। बलकौर सिंह ने भी उसे आशीर्वाद दिया और प्यार के लिए धन्यवाद कहा।

घर की दीवार पर लगा है सिद्धू मूसेवाला का बड़ा पोस्टर

सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद कैरी ने अपने घर में उनकी एक बड़ी तस्वीर लगा रखी है। वह अक्सर उसी पोस्टर के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा करता है। कैरी का कहना है कि वह सिद्धू से मिल नहीं सका, इसलिए तस्वीर को ही अपने दिल के करीब रखता है। कैरी ने यह भी बताया कि सिद्धू मूसेवाला ने एक बार पाकिस्तान आने का वादा किया था, जिससे वह बेहद खुश था और मिलने की तैयारियां भी कर चुका था। लेकिन इससे पहले ही सिद्धू की मौत की खबर ने उसे तोड़ दिया।

मां ने बताया—खबर सुनकर बहुत रोया था

कैरी की मां भी उसके कई वीडियो में नजर आती हैं। एक वीडियो में उन्होंने बताया कि जब सिद्धू मूसेवाला की मौत हुई, उस वक्त कैरी अस्पताल में था। परिवार को डर था कि यह खबर सुनकर वह टूट जाएगा, लेकिन दोस्तों से उसे पता चल गया। इसके बाद कैरी काफी देर तक रोता रहा।

पाकिस्तान में शो का किया था ऐलान

साल 2022 में दुबई में हुए एक कंसर्ट के दौरान पाकिस्तान से पहुंचे फैंस ने सिद्धू मूसेवाला को अपने देश आने का न्योता दिया था। इस पर सिद्धू ने मंच से वादा किया था कि वह अगले साल पाकिस्तान में परफॉर्म करेंगे। हालांकि, इससे पहले ही उनकी मौत हो गई, जिससे वहां के फैंस को गहरा सदमा लगा। आज भी पाकिस्तान में सिद्धू मूसेवाला के चाहने वाले उनके नाम को दिल से याद करते हैं और आने वाले हॉलोग्राम शो का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

गले में तस्वीर डालकर घूमता है कैरी

कैरी सिद्धू कई सालों से अपने गले में सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर डालकर वीडियो बनाता आ रहा है। उसका कहना है कि वह सिद्धू के गानों और विचारों से बहुत जुड़ाव महसूस करता है। उसे उम्मीद थी कि इसी तरह उसके वीडियो किसी दिन सिद्धू के माता-पिता तक पहुंचेंगे—और आखिरकार ऐसा हो ही गया।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here