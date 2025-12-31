साल 2026 में छुट्टियां ही छुट्टियां! प्रशासन ने जारी की लिस्ट, नोट कर लें लंबे WEEKEND

Main Menu

Edited By Urmila,Updated: 31 Dec, 2025 12:15 PM

the administration has released a list of holidays for the year 2026

प्रशासन के गृह विभाग ने 2026 के लिए सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। गृह सचिव मंदीप सिंह बराड़ की तरफ से जारी ऑर्डर के मुताबिक, सरकारी ऑफिस और बैंकों में छुट्टियों की लिस्ट तय कर दी गई है।

चंडीगढ़ (मनप्रीत): प्रशासन के गृह विभाग ने 2026 के लिए सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। गृह सचिव मंदीप सिंह बराड़ की तरफ से जारी ऑर्डर के मुताबिक, सरकारी ऑफिस और बैंकों में छुट्टियों की लिस्ट तय कर दी गई है। 2026 के दौरान प्रशासन के तहत आने वाले सभी पब्लिक ऑफिस में शेड्यूल-1 के हिसाब से 16 मेन छुट्टियां होंगी, जबकि सभी शनिवार और रविवार को भी ऑफिस में छुट्टियां रहेंगी।

16 मेन गजेटेड छुट्टियां

2026 में प्रशासन के तहत आने वाले सभी ऑफिस में होंगी ये छुट्टियां 

26 जनवरी रिपब्लिक डे, 4 मार्च होली, 21 मार्च ईद-उल-फितर, 26 मार्च राम नवमी, 31 मार्च महावीर जयंती, 3 अप्रैल गुड फ्राइडे, 1 मई बुद्ध पूर्णिमा, 27 मई ईद-उल-जुहा, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, 4 सितंबर जन्माष्टमी, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती, 20 अक्टूबर दशहरा, 26 अक्टूबर महर्षि वाल्मीकि जयंती, 8 नवंबर दिवाली, 24 नवंबर गुरु नानक देव जी प्रकाश पर्व, 25 दिसंबर क्रिसमस, गुरु गोबिंद सिंह जी प्रकाश पर्व की घोषणा पंजाब सरकार के फैसले के अनुसार बाद में की जाएगी।

24 रिस्ट्रिक्टेड छुट्टियों में से 2 का ऑप्शन

कर्मचारियों को 24 रिजर्व्ड छुट्टियों में से कोई भी दो चुनने की आज़ादी होगी। मुख्य छुट्टियों में लोहड़ी, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, गुरु रविदास जयंती, महाशिवरात्रि, होलिका दहन, ईस्टर, बैसाखी, गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस, मुहर्रम, राखी, गणेश चतुर्थी, करवा चौथ, भाई दूज, छठ पूजा, गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस, क्रिसमस, फतेहगढ़ साहिब जोर मेल (26, 27, 28 दिसंबर) शामिल हैं।

बैंकों और फाइनेंशियल अदारों के लिए छुट्टियां

नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत

1 अप्रैल, 2026: सालाना अकाउंट्स के कारण बैंक बंद रहेंगे।
सभी रविवार और दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहेंगे।
9 नवंबर: गोवर्धन पूजा और विश्वकर्मा दिवस की छुट्टी।

