पंजाब के इस जिले में जोरदार धमाका! 5 लोग गंभीर घायल

हुए जोरदार धमाके में पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक ही परिवार के...

बटाला: बटाला के नजदीकी गांव अलोवाल में गैस सिलेंडर फटने से अफरा-तफरी मच गई। सिलेंडर फटने से हुए जोरदार धमाके में पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक ही परिवार के 3 सदस्य शामिल हैं, जिनमें पति-पत्नी और उनका बच्चा है, जबकि दो अन्य सगे भाई बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए बटाला के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।

हादसे में झुलसे एक व्यक्ति ने बताया कि वह दिहाड़ी मजदूर है और काम पर जाने से पहले घर में चावल बना रहा था। इसी दौरान अचानक गैस लीक होने लगी और सिलेंडर में आग लग गई। आग देखकर उसने सिलेंडर को उठाकर बाहर खुले स्थान में फेंक दिया, तभी सिलेंडर फट गया और जोरदार धमाका हो गया।

धमाके के साथ ही आसपास मौजूद 5 लोग आग की चपेट में आ गए और बुरी तरह झुलस गए। सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए सरकारी अस्पताल बटाला लाया गया। इस मौके पर सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि कुल पांच लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर रूप से झुलसे मरीजों को बेहतर इलाज के लिए अमृतसर रेफर किया जाएगा।