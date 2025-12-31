Ludhiana के इस निजी अस्पताल में बच्ची की मौ/त पर हंगामा

लुधियाना के अस्पताल में 6 महीने की मासूम की मौत हो जाने की खबर सामने आई है।

लुधियाना : लुधियाना के अस्पताल में 6 महीने की मासूम की मौत हो जाने की खबर सामने आई है। मासूम बच्ची की पहचान नायरा के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि सत्यम अस्पताल के स्टाफ द्वारा बच्ची के इलाज में लापरवाही की गई है और उसे गलत दवा दी गई है जिस कारण उसकी मौत हुई है। इसके बाद परिजनों द्वारा अस्पताल में हंगामा करते हुए तोड़फोड़ की गई। वहीं इस संबंध में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

मृतक की मां ने बताया कि बच्ची को 3 दिन पहले सत्यम अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और उसकी हालत में सुधार हो रहा था। वहीं गत दिन एक स्टाफ मैंबर ने बच्ची को दवा पिला दी। इसके बाद बच्ची गहरी नींद में सो गई और नहीं उठी। परिजनों का कहना है कि जिसने बच्ची को दवा पिलाई थी स्टाफ उसे सामने नहीं ला रहा है। पुलिस द्वारा इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है।

