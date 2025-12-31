Main Menu

  पंजाब के DGP गौरव यादव ने पेश किया वार्षिक Report Card, नए साल के लिए किए बड़े ऐलान

31 Dec, 2025

साल के आखिरी दिन पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस

चंडीगढ़: साल के आखिरी दिन पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वर्ष 2025 का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में अपराध, नशे और आतंकवाद के खिलाफ की गई कार्रवाइयों की विस्तृत जानकारी दी, साथ ही नए साल के लिए कई अहम घोषणाएं भी कीं।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि वर्ष 2025 के दौरान नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब पुलिस ने 55.78 लाख नशीले कैप्सूल, 26 किलो आइस (क्रिस्टल मेथ), 698 किलो अफीम, 35,000 किलो भुक्की और 16.8 करोड़ रुपए की ड्रग मनी बरामद की है। इसके साथ ही नशा तस्करों की करीब 263 करोड़ रुपए की संपत्ति को फ्रीज किया गया। इस अभियान के तहत लगभग 40,000 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया और 30,000 के खिलाफ केस दर्ज किए गए।

अन्य अपराधों पर बात करते हुए डीजीपी ने बताया कि साल 2025 में राज्य में 680 हत्याएं, 1583 अपहरण और 944 दुष्कर्म के मामले सामने आए। इसके अलावा स्नैचिंग की 1866 घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 992 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र करते हुए डीजीपी ने बताया कि पंजाब पुलिस ने 19 आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया, 131 लोगों को गिरफ्तार किया और कुल 197 बरामदगियां की गईं। आरोपियों से 12 आईईडी, 11.62 किलो आरडीएक्स और 54 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए।

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि आने वाले वर्ष में फर्जी वीजा लगवाने और लोगों से धोखाधड़ी करने वाले ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए एंटी-ड्रोन सिस्टम को सक्रिय कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब पुलिस के लिए एक साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी तैयार की जा रही है और पुलिस को और अधिक आधुनिक बनाने पर जोर दिया जा रहा है। डीजीपी ने कहा कि सरकार द्वारा अब हेड कांस्टेबलों को भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की शक्तियां दी गई हैं, जिससे जांच प्रक्रिया को और मजबूत किया जा सके।

