Punjab में आज : पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
Edited By Kalash,Updated: 01 Jan, 2026 04:54 PM
1. श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 पवित्र स्वरूपों के मामले में सख्त कार्रवाई, CA सतिंदर सिंह कोहली गिरफ्तार
अमृतसर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 पवित्र स्वरूपों से जुड़े मामले में पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए...
2. Amritsar में नए साल के पहले दिन बड़ी घटना, गोल्डन टेंपल कॉम्प्लेक्स में पकड़ा गया नकली निहंग युवक
नए साल के पहले दिन अमृतसर के गोल्डन टेंपल कॉम्प्लेक्स में एक चौंकाने वाली घटना हुई। जानकारी के मुताबिक...
3. विशाल नगर कीर्तन के चलते जालंधर में रूट डायवर्ट, कल सोच-समझकर निकलें घरों से बाहर
श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के संबंध में शुक्रवार यानि 02/01/2026 को जालंधर में विशाल नगर कीर्तन निकाला जा रहा है...
4. AGTF की बड़ी कार्रवाई: तरनतारन में टारगेट किलिंग की साजिश नाकाम, 4 आरोपी गिरफ्तार
एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) पंजाब ने तरनतारन पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है...
5. नए साल पर पंजाब के सरकारी अस्पतालों के लिए अहम खबर, जारी किए गए Order
पंजाब के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है...
6. नए साल पर पंजाब पुलिस को बड़ा तोहफा, विभाग में होंगी नई भर्तियां
नए साल के मौके पर पंजाब पुलिस को बड़ा तोहफा मिला है। दरअसल, इस साल पंजाब पुलिस में 10 हजार कॉन्स्टेबल भर्ती...
7. साल के पहले दिन पंजाब के इस जिले में बड़ा हादसा! 3 युवकों की मौ+त
नए साल के पहले दिन पंजाब में एक बड़ा हादसा हो गया। गढ़शंकर के गांव बोड़ा में एक मोटरसाइकिल की किसी अज्ञात...
8. पंजाब के लोगों के लिए तोहफा लेकर आया नया साल, जल्द पूरा होने जा रहा ये Project
नए साल की शुरुआत मोहाली वासियों के लिए एक बड़े तोहफे के साथ हुई है। लंबे समय से अटका सेक्टर 81-84 डिवाइडिंग रोड...
9. नए साल पर सोना-चांदी महंगा या सस्ता? यहां देखें शहर के ताजा दाम
नए साल पर सोना-चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली है। जालंधर सराफा एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोना...
10. जालंधर RTO ऑफिस में पड़ गया पंगा, ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर हुआ खूब हंगामा
जालंधर के आरटीओ ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब एक ट्रांसजेंडर ने टेस्ट प्रक्रिया को लेकर...
USD $
03/01/2026 21:30 IST
CAD $
AUD $
EUR €
NZD $
AED د.إ
GBP £
Bitcoin
Ethereum
Tether
BNB
USD Coin
XRP
Terra
Solana
20.0
Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs
आज आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके नेतृत्व कौशल की सराहना होगी। नए व्यापारिक सौदे लाभदायक रहेंगे।
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन शुभ है। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। निवेश के लिए समय अनुकूल है।
आज आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है। धैर्य से काम लें।
कर्क: आज आप कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे।
सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अटके हुए सरकारी कार्य आज गति पकड़ेंगे। पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग हैं। प्रेम संबंधों के लिए दिन खुशनुमा रहेगा।
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। कार्यभार बढ़ने से थकान महसूस होगी।
कला और साहित्य से जुड़े लोगों को मान-सम्मान मिलेगा। सुख-सुविधाओं की वस्तुओं पर खर्च हो सकता है। दांपत्य जीवन में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी।
आज मेहनत का दिन है। सफलता पाने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। भाई-बहनों के साथ संबंधों में सुधार होगा।
भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। करियर में पदोन्नति की संभावना है। व्यापार में नई ऊंचाइयां छुएंगे। घर का वातावरण प्रसन्नतापूर्ण रहेगा।
आलस्य को त्याग कर काम पर ध्यान दें। व्यापार में उतार-चढ़ाव आ सकता है, लेकिन घबराएं नहीं। जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें।
व्यापारिक यात्राएं सफल रहेंगी। आय के नए स्रोत बनेंगे। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ मिल सकता है। पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी।
आज आप आध्यात्मिक शांति महसूस करेंगे। लंबे समय से रुका हुआ काम अचानक बन जाएगा। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी।
