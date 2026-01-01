Main Menu

Punjab में आज : पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें

punjab top 10

अमृतसर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 पवित्र स्वरूपों से जुड़े मामले में पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए

1. श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 पवित्र स्वरूपों के मामले में सख्त कार्रवाई, CA सतिंदर सिंह कोहली गिरफ्तार
अमृतसर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 पवित्र स्वरूपों से जुड़े मामले में पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए...

2. Amritsar में नए साल के पहले दिन बड़ी घटना, गोल्डन टेंपल कॉम्प्लेक्स में पकड़ा गया नकली निहंग युवक
नए साल के पहले दिन अमृतसर के गोल्डन टेंपल कॉम्प्लेक्स में एक चौंकाने वाली घटना हुई। जानकारी के मुताबिक...

3. विशाल नगर कीर्तन के चलते जालंधर में रूट डायवर्ट, कल सोच-समझकर निकलें घरों से बाहर
श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के संबंध में शुक्रवार यानि 02/01/2026 को जालंधर में विशाल नगर कीर्तन निकाला जा रहा है...

4. AGTF की बड़ी कार्रवाई: तरनतारन में टारगेट किलिंग की साजिश नाकाम, 4 आरोपी गिरफ्तार
एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) पंजाब ने तरनतारन पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है...

और ये भी पढ़े

5. नए साल पर पंजाब के सरकारी अस्पतालों के लिए अहम खबर, जारी किए गए Order
पंजाब के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है...

6. नए साल पर पंजाब पुलिस को बड़ा तोहफा, विभाग में होंगी नई भर्तियां
नए साल के मौके पर पंजाब पुलिस को बड़ा तोहफा मिला है। दरअसल, इस साल पंजाब पुलिस में 10 हजार कॉन्स्टेबल भर्ती...

7. साल के पहले दिन पंजाब के इस जिले में बड़ा हादसा! 3 युवकों की मौ+त
नए साल के पहले दिन पंजाब में एक बड़ा हादसा हो गया। गढ़शंकर के गांव बोड़ा में एक मोटरसाइकिल की किसी अज्ञात...

8. पंजाब के लोगों के लिए तोहफा लेकर आया नया साल, जल्द पूरा होने जा रहा ये Project
नए साल की शुरुआत मोहाली वासियों के लिए एक बड़े तोहफे के साथ हुई है। लंबे समय से अटका सेक्टर 81-84 डिवाइडिंग रोड...

9. नए साल पर सोना-चांदी महंगा या सस्ता? यहां देखें शहर के ताजा दाम
नए साल पर सोना-चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली है। जालंधर सराफा एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोना...

10. जालंधर RTO ऑफिस में पड़ गया पंगा, ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर हुआ खूब हंगामा
जालंधर के आरटीओ ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब एक ट्रांसजेंडर ने टेस्ट प्रक्रिया को लेकर...

